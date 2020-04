Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Pixar a maîtrisé lanimation par ordinateur et, éventuellement, la narration cachée.

Il y a près de 25 ans, le studio a sorti son premier film, Toy Story, et, depuis, il est devenu une puissance cinématographique qui semble discrètement tisser un grand récit entre tous ses films. Tous ces brillants films "denfant", qui semblent ne pas être connectés, peuvent en fait faire partie du même univers. Il y a même une théorie pour cela, appelée The Pixar Theory , popularisée par Jon Negroni.

Ce nest pas aussi officiel que, disons, l univers cinématographique Marvel . Dans le MCU, tout est clairement connecté et mène à Fin du jeu. Le PCU, ou Pixar Cinematic Universe, est beaucoup plus subtil, avec de petits indices dispersés à travers 22 films différents et opposés à cette histoire sauvage dune histoire alternative de la Terre. Cela commence avec le bon dinosaure, quand un astéroïde manque de peu la Terre et que les dinosaures survivent.

À partir de là, la Terre est contrôlée par les dinosaures, puis les humains, puis les machines et enfin les animaux intelligents - tout au long de millions dannées dans lUCP. Chaque film Pixar ajoute à cette chronologie. Si vous souhaitez en faire lexpérience vous-même, nous avons décrit lordre correct pour regarder tous les films Pixar et pourquoi. Nous avons également inclus une version de liste en un coup dœil au bas qui est sans spoilers.

Le PCU est un gâchis enchevêtré dhistoires, dénigmes et de conseils qui traversent le temps, de lâge des dinosaures à lan 5000 sur Terre. Il y a tellement de théories existantes qui essaient détablir plusieurs connexions et de presser chaque film dans un univers. Mais The Pixar Theory est la version la plus populaire, et cest celle que nous avons choisi de présenter, bien que vous remarquiez peut-être quelques différences, que nous expliquons.

squirrel_widget_148596

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

La théorie derrière la chronologie du PCU, ou The Pixar Theory, place The Good Dinosaur en premier. Malheureusement, ce film est considéré comme une bombe au box-office, une rareté pour Pixar. Si vous voulez vraiment voir comment commence la PCU, vous devez commencer ici et apprendre lhistoire dun Apatosaure timide, nommé Arlo, qui est coincé loin de chez lui. Mais il rencontre un garçon des cavernes, Spot, et ils travaillent pour rentrer chez eux.

Ce film ouvre la voie à lunivers cinématographique Pixar, en nous montrant une autre histoire de la Terre - une histoire où les dinosaures ne sont jamais tués par un impact dastéroïde. Cela a permis aux dinosaures davancer à un niveau proche de lhomme, préfigurant les capacités des animaux à lavenir. Cependant, nous voyons également la lutte des dinosaures, en particulier dans le nouveau monde, où les humains réussissent.

Brave se déroule dans lÉcosse médiévale - des millions dannées après les événements de The Good Dinosaur. Ce film suit une princesse non conventionnelle, nommée Merida, qui ne veut pas être fiancée à lun des fils des alliés de son père. Après sêtre enfuie de chez elle, elle est menée par des vies passées, sous la forme dune lumière bleue flottante Will O the Wisps, dans la cabane de la sorcière, où elle a la chance de changer son destin en nourrissant sa mère dun gâteau maudit.

La sorcière est une figure centrale de la théorie de Pixar - et nous verrons pourquoi dans un instant. Pour linstant, remarquez quelle est capable de franchir une porte pour apparemment se déplacer vers différents endroits. Des observateurs aux yeux daigle ont également repéré dans sa cabine une sculpture de ce qui ressemble à Sully de Pixars Monsters Inc, ainsi que plusieurs ours en bois. La cabine est également pleine dobjets sensibles, y compris des couteaux, qui semblent allumer The Witch pendant un moment.

Cest presque comme si tous ces objets étaient capables davoir des pensées ou leur propre volonté, tout comme les jouets de Toy Story de Pixar.

Avec Les Indestructibles, nous sautons dans les années 1950 et apprenons à connaître les premiers super-héros. Cela commence alors que le gouvernement américain les force à se cacher pour apaiser un public inquiet. Nous voyons M. Incredible épouser Elastigirl, avoir trois enfants, obtenir un emploi de bureau et aspirer à combattre le crime comme son alter ego masqué. Puis, tout à coup, il obtient une chance de ressusciter sa carrière dun homme nommé Syndrome, un ancien fan, darrêter les robots IA tueurs de super-héros.

La théorie Pixar prend de nombreuses libertés. Par exemple, il croit que le gouvernement américain a créé les premiers super-héros, tout en exploitant les émotions, une énergie puissante que les humains créent. Alors que les super-héros finissent par séteindre, la collection démotions humaines continue, en grande partie grâce à une super-société, appelée Buy N Large, qui utilise également la technologie dintelligence artificielle créée par Syndrome pour vaincre les super-héros.

Incredibles 2 reprend immédiatement à la fin du premier film. Nous voyons la famille des Indestructibles combattre lUnderminer et causer des dommages importants à leur ville, ce qui conduit la famille à être privée de laide de protection des témoins quelle avait reçue du gouvernement américain. Cela amène la famille à travailler pour une famille riche, qui a un grand plan pour redonner aux super-héros leur gloire passée en regagnant la confiance du public.

Ce film se concentre principalement sur la méfiance du public envers les êtres humains surpuissants, qui conduisent finalement à leur extinction, selon The Pixar Theory. Le gouvernement, malade dêtre tenu pour responsable des suites des super-héros et de leurs actions, coupe le soutien à tous les soi-disant "supers". Incredibles 2 montre également la montée en puissance des super sociétés, dont une société de télécommunications appartenant à Winston Deavor.

Le premier film Pixar se déroule dans les années 1990 - des décennies après les événements dIncredibles 2. Toy Story confirme la suspicion de chaque enfant que leurs figurines et autres jouets sont vivants. Il suit lhistoire de Woody, qui perd son titre de "jouet préféré dAndy" au nouveau Buzz Lightyear.

La théorie de Pixar a en quelque sorte découvert que Buy N Large avait créé des jouets afin de récolter le pouvoir des émotions humaines, bien que la même énergie que les jouets collectent les fasse aussi prendre vie. Buy N Large est partout dans le PCU.

Lorsque Woody est endommagé, il commence à affronter sa propre mortalité et un avenir où il ne sera plus joué par Andy. Puis, tout en sauvant un jouet cassé dune vente de garage, Woody est enlevé par un collectionneur de jouets néfaste, ce qui oblige ses amis à lancer une mission pour le sauver.

Cette suite montre le début de jouets irrités contre leurs humains. On le voit surtout avec les jouets que Woody rencontre tout en étant retenu captif. Ils ont tous été abandonnés par leurs propriétaires. Ce ressentiment bouillonnant envers les humains, selon The Pixar Theory, sétend également au monde animal.

Finding Nemo se déroule juste après les événements des deux premiers films Toy Story - donc, les premiers augts. Le film raconte lhistoire de Nemo, un jeune poisson clown qui vit avec son père autoritaire et surprotecteur - jusquà ce quil soit capturé par un plongeur. Son père, Marlin, demande immédiatement laide dun poisson du nom de Dory, et les deux partent ensemble dans une longue et adorable aventure à travers le monde pour retrouver son fils disparu.

Ce film montre des créatures marines avec des niveaux davancement intellectuel similaires à ceux des jouets de Toy Story. Ils communiquent, ont des écoles et des magasins, et ils ont une société de travail. Nous voyons également que les poissons détenus en captivité ont le même ressentiment envers les humains que les jouets négligés.

La suite de Finding Nemo a lieu juste après le premier film. Nous voyons Dory, Marlin et Nemo partir à travers locéan Pacifique, tous dans lespoir de retrouver les parents de Dory. Cependant, lorsque Dory est kidnappé et emmené au Marine Life Institute, ces plans sont suspendus.

Trouver Dory révèle que Dory a été élevé en captivité à proximité des humains. La théorie de Pixar pense que cest la cause de ses problèmes de mémoire, mais note quelle est très intelligente et capable dapprendre dautres langues comme la baleine et peut même lire. Ainsi, alors que les animaux et les jouets peuvent devenir mécontents des humains, lintellect de Dory suggère que, plus ils sont proches des humains, plus ils peuvent devenir intelligents.

Ratatouille survient quelques années après Finding Dory dans la chronologie de la PCU - probablement en 2007, lannée de sa création. Il montre le côté le plus heureux des émotions humaines et leur impact sur les animaux dans cet univers. Le film suit un rat, nommé Rémy, qui rêve de devenir chef comme son héros, Auguste Gusteau. Rémy se retrouve bientôt à travailler en secret avec un chef dans le restaurant de son héros décédé.

Le lien évident entre Ratatouille et les autres films Pixar est la capacité intellectuelle de Remy et les conflits entre les humains et tout le reste. Son clan de rats semblables est en colère contre les humains, surtout parce que les gens ne sont pas vraiment excités de manger dans un restaurant composé de rongeurs. Pourtant, nous voyons quun rat qui vit en contact très étroit avec les humains peut devenir lun des meilleurs chefs du monde.

La troisième entrée de la série Toy Story a lieu 11 ans après la première suite. À ce stade de lunivers, il ne reste quune petite collection de jouets originaux, et Andy na pas joué avec eux depuis de nombreuses années. Dans le processus de départ dAndy pour luniversité, tous les jouets, à lexception de Woody, sont accidentellement donnés à une garderie, où les jouets sont maltraités et facilement cassés par les enfants.

Toy Story 3 propose des tonnes dindices sur le grand univers sous la forme doeufs de Pâques, notamment: Darla de Finding Nemo; un indice quAndy connaît Carl et Ellie dUp; et, potentiellement, même un aperçu dun Boo légèrement plus âgé (de Monsters Inc) qui fréquente la garderie. Le film nous montre même que Buzz est alimenté par des piles Buy N Large, une autre connexion entre les jouets et la société.

Toy Story 4 a lieu peu de temps après la fin de Toy Story 3, lorsque nous voyons Andy quitter Woody, Buzz et le reste de ses jouets à Bonnie. Bonnie est maintenant entrée à la maternelle et ramène à la maison un nouveau jouet quelle a fait, bien nommé Forky, une spork aux yeux écarquillés. Alors que Bonnie et ses jouets partent en voyage, Forky part et commence à remettre en question le sens de sa propre existence, mais Woody le poursuit et les deux partent à laventure.

Ce film fait beaucoup pour répondre aux questions sur la façon dont les jouets prennent vie, car nous voyons la création dun jouet à partir de quelques déchets juste à travers lamour dun enfant. Cela montre également quil existe différents niveaux de sensibilité pour chaque jouet, car Woody reconnaît quil a une sorte de voix intérieure consciente, que son ami de longue date Buzz Lightyear ne peut pas envelopper sa tête.

La théorie de Pixar indique que la relation dAndy avec Woody est si puissante que les souvenirs dAndy ont permis à Woody datteindre un niveau de sensibilité que peu, sinon aucun, dautres jouets nont jamais atteint à ce stade de la chronologie.

Lorsque la femme de Carl, Ellie, décède, il décide enfin de concrétiser le rêve de sa femme de déménager leur maison dans une oasis de la jungle sud-américaine connue sous le nom de Paradise Falls. Il le fait en attachant environ un milliard de ballons à sa maison, mais il emmène accidentellement un boy-scout - qui était sur son porche - avec lui. Une fois arrivés à destination, ils trouvent tous les deux des chiens qui parlent et un oiseau préhistorique.

Up montre le début de la pollution, qui pousse les animaux à se retourner contre les humains (et conduit finalement à ce que les machines contrôlent la Terre, mais plus à ce sujet plus tard). Le monde en évolution rapide se manifeste sous la forme dune industrialisation à grande échelle et, bien sûr, de la délocalisation forcée de Carl. Léquipement de construction qui arrive pour détruire la maison de Carl comporte même le logo Buy N Large.

Nous voyons également lintelligence des chiens (une fois donné la capacité de parler par des colliers spéciaux) et, potentiellement, lun des derniers parents dArlo - loiseau, Kevin.

Comme les derniers films, Inside Out se déroule dans les temps modernes. Il suit une jeune fille, Riley, et sa famille qui bouge - à travers cinq émotions personnifiées vivant à lintérieur de son corps. Au départ, lémotion que Joy contrôle de Riley, car tous les souvenirs de Riley sont joyeux. Le déménagement de sa famille change cela - et suggère pourquoi les monstres de Monsters Inc préfèrent récolter le bonheur, lémotion la plus puissante.

Nous voyons également le pouvoir de la mémoire dans lunivers cinématographique Pixar, sous la forme dun ami imaginaire denfance de Riley, Bing Bong, une âme oubliée qui cesse dexister dans la mémoire de Riley. Il y a de bonnes raisons de penser que Bing Bong est en fait la mémoire perdue de Riley dun monstre qui a été envoyé pour récolter son bonheur après les événements de Monsters Inc.

Coco, qui se déroule dans les temps modernes, révèle plus sur la puissance de la mémoire dans le PCU. Comme nous le voyons dans Inside Out, lorsque Bing Bong disparaît après avoir été oublié, la mémoire a le pouvoir de garder les choses en vie à un certain niveau. Coco se concentre sur ce concept en nous montrant le monde des morts, qui continuent de squelettes fantomatiques tant que les membres de leur famille sen souviennent. Une fois oubliés, ils disparaissent, tout comme Bing Bong.

Cette histoire est racontée par Miguel, qui veut être musicien, même si sa famille linterdit strictement. Lorsquil vole une guitare de la tombe dun parent décédé, il est maudit et emmené au Pays des Morts et a un jour pour recevoir une bénédiction et retourner dans le monde des vivants.

Les voitures se déroulent dans le futur - dans un siècle - et concernent la Terre peuplée de voitures qui parlent. Naturellement, la course est le temps passé préféré à ce stade de la chronologie, cest pourquoi nous sommes présentés à Lightning McQueen, une voiture de course qui essaie de devenir la première recrue à remporter la Piston Cup.

Bien que vous puissiez penser que ce nest quun univers Pixar alternatif, avec des voitures qui parlent au lieu de personnes, faites attention aux objets qui parlent dans le PCU. Les voitures ont juste lieu après que les humains ont quitté une Terre polluée. Les voitures sont soit alimentées par la technologie AI Buy N Large (et Syndrome), soit elles ont pris vie grâce à la puissance de la mémoire de leurs propriétaires. (Il existe plusieurs théories Pixar, et chacune a une opinion à ce sujet.)

Dans la suite de Cars, le quadruple champion de la Piston Cup Lightning McQueen est mis au défi pour le Grand Prix du Monde, qui est une série de courses organisées dans le monde entier. Mais les courses sont attaquées par la mauvaise voiture Zundapp, ce qui oblige Lightning et son ami Mater à combattre la menace.

Cars 2 révèle notamment que les véhicules sont désormais confrontés à une pénurie de carburant et quils peuvent mourir. Cela confirme également que tout cela se passe sur Terre, qui a été nettoyée par des robots. Rappelez-vous, le robot de Wall-E a dû nettoyer lun des derniers endroits sales sur Terre après que Buy N Large ait abandonné la planète.

Cars 3 suit un Lightning McQueen vieillissant alors quil est usurpé par des voitures plus rapides et plus jeunes. Après quun terrible accident le laisse gravement endommagé, McQueen est aidé à retrouver la santé par Cruz, une voiture "fille" qui a toujours voulu être un coureur. Finalement, McQueen fait un pari avec le propriétaire de la société de course quil arrêtera de courir sil ne bat pas le jeune champion Jackson Storm et remporte la première course de la saison.

La dernière entrée de la série Cars nous montre que les voitures ont une durée de vie. Ils ne peuvent pas continuer éternellement, même sils trouvent du carburant. Cela nous montre également quil existe une certaine vie organique - lorsque Cruz mentionne le fait de contourner un crabe sur la plage. Cest le premier signe dune telle vie dans les trois films Cars.

Wall-E a lieu en 2800 et suit le dernier robot nettoyant une Terre polluée. Wall-E est fasciné par la culture humaine, ce qui pourrait aider à expliquer pourquoi il est resté beaucoup plus longtemps que les autres robots. Il semble particulièrement intéressé par lamour, qui se manifeste lorsquil rencontre le robot Eve qui recherche des signes de vie. Wall-E et Eve doivent également travailler ensemble pour vaincre une IA qui empêche les humains de revenir sur Terre.

Wall-E se déroule en fait sur 700 ans, à partir du moment où Buy N Large prend le contrôle du monde dans la seconde moitié du 21e siècle, et le pollue essentiellement avec des ordures, jusquaux humains évacuant, avec le plan de rassembler les robots Wall-E les ordures et les incinérer seulement cinq ans. Cependant, brûler les ordures contamine encore plus la Terre, alors Buy N Large abandonne complètement la planète.

A Bugs Life a avancé dun siècle et raconte lhistoire dune potentielle fourmi inventrice, nommée Flik, qui vit sur lîle de la tante. Sa colonie de fourmis devrait fournir une offrande à un groupe de sauterelles chaque année, mais lorsque Flik détruit accidentellement ce que les fourmis ont rassemblé pour les sauterelles, il part à laventure pour trouver dautres insectes qui peuvent laider, lui et la colonie.

Selon la théorie de Pixar, la vie dun insecte se produit après le retour des humains sur Terre à la fin de Wall-E. Certaines espèces animales et dinsectes ont survécu à la pollution, comme le montrent les gardons de Wall-E et les crabes de Cars 3. Cela explique également pourquoi les insectes ne semblent pas craindre les humains autant que vous ne le pensez. Il ny en a tout simplement pas beaucoup à ce stade de la chronologie de la PCU.

Monsters University est une préquelle de Monsters Inc. Elle nous montre principalement comment les principaux monstres - Mike et Sully - sont devenus des amis proches et ont même commencé à travailler chez Monsters Inc. Le film démarre alors quils entrent tous les deux à luniversité. Bien quils ne saiment pas au début, ils commencent à travailler ensemble lorsquils sont confrontés à une expulsion sils ne peuvent pas gagner les Scare Games.

squirrel_widget_148596

Monsters Inc nous montre la Terre autour de 5000, alors quil y a vraiment des monstres qui vivent dans nos placards. Chaque nuit, apparemment, ils sortent de derrière la porte du placard pour effrayer nos enfants afin de rassembler leur peur en énergie. Sully est le meilleur effaroucheur, mais il ramène par inadvertance une jeune fille, nommée Boo, dans son monde de monstres, et elle passe la majeure partie du film à essayer de revenir.

La grande différence dans The Pixar Theory est que Boo est la sorcière de Brave. Après que Sully la quittée, elle passe sa vie à essayer de découvrir la magie derrière les portes. Finalement, elle apprend que les portes permettent aux êtres de voyager dans le temps. Ainsi, les monstres de Monsters Inc voyagent dans le temps pour récolter les émotions humaines. Et cest pourquoi The Witch utilise une porte pour voyager, a une sculpture de Sully et est obsédé par les ours de type Sully.

Le dernier morceau de la théorie Pixar implique les animaux qui restent sur Terre. Les fourmis dans A Bugs Life, le gardon de Wall-E, les crabes de Cars 3 et tout ce qui a survécu à la pollution ont évolué en monstres - remplaçant éventuellement les humains, de manière très similaire à la façon dont les humains ont remplacé les dinosaures dans The Good Dinosaur. Cependant, les émotions humaines sont la principale source dalimentation de lUCP.

Cela résout le mystère de la raison pour laquelle les monstres tirent parti du voyage dans le temps pour récolter les émotions des enfants du passé.

Cest la même liste que ci-dessus, juste condensée et sans spoilers.

Le bon dinosaure (2015)

Courageux (2012)

Les Indestructibles (2004)

Les Indestructibles (2018)

Histoire de jouets (1995)

Toy Story 2 (1999)

À la recherche de Nemo (2003)

Finding Dory (2016)

Ratatouille (2007)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 4 (2019)

Up (2009)

À lenvers (2015)

Coco (2017)

Voitures (2006)

Voitures 2 (2011)

Voitures 3 (2017)

Wall-E (2008)

La vie dun insecte (1998)

Université des monstres (2013)

Monsters Inc. (2003)

Alors peut-être que vous aimerez notre guide de montre pour les films et émissions de télévision Marvel avant de regarder The Avengers: End Game:

Nous avons également un guide Star Wars pour ceux dentre vous qui veulent regarder ces films dans lordre des machettes: