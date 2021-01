Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a des émissions de télévision et des films incroyables à venir cette semaine à enregistrer ou à rattraper via un service de streaming.

Voici les choix du groupe, rassemblés à partir de plusieurs plates-formes de streaming et de télévision, notamment BBC iPlayer, Netflix, Disney +, Sky, Now TV et Amazon Prime Video. Certains font partie des abonnements payants, certains sont disponibles à lachat ou à la location, et certains sont gratuits.

Il y en a essentiellement pour tout le monde.

Alors, voici les meilleurs spectacles et films disponibles cette semaine à venir pour vous donner des sensations fortes de divertissement.

Où: BBC iPlayer

BBC iPlayer Quand: disponible maintenant

Basé sur une histoire vraie, The Serpent est une dramatisation à gros budget de la chasse aux Charles Sobhraj - le tueur en série le plus notoire des années 1970. Il met en vedette Tahar Rahim dans le rôle de Sobhraj, avec lex-assistante de Doctor Who Jenna Coleman comme aide romantique. Bien quils soient diffusés chaque semaine sur BBC One, les huit épisodes sont disponibles pour une consommation excessive sur BBC iPlayer.

Où: Sky One et Now TV

Sky One et Now TV Quand: disponible maintenant

Après deux saisons réussies basées à Londres, les garçons Bulletproof (Noel Clarke et Ashley Walters) sont de retour pour un film spécial en trois parties tourné en Afrique du Sud. Attendez-vous à des explosions encore plus importantes et à un plaisir à indice doctane élevé.

Où: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quand: disponible maintenant

Anna Paquin (X-Men) joue dans la deuxième saison de Flack qui est diffusée sur Amazon Prime Video pour la première fois. Vous pouvez également rattraper tous les épisodes de la première saison si vous ne lavez pas déjà fait. Il est basé dans le monde acharné des potins sur les célébrités, le responsable des relations publiques de Paquin essayant de garder les faiblesses parfois alarmantes du client hors de la presse.

Où: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Quand: disponible maintenant

Une nuit à Miami jette une vision fictive de ce que cela aurait été si Muhammed Ali, Jim Brown, Malcom X et Sam Cooke se sont tous rencontrés pour discuter de leurs rôles dans le mouvement des droits civiques des années 60.

Où: Sky Cinema et Now TV

Sky Cinema et Now TV Quand: disponible maintenant

Réalisé et écrit par Judd Apatow (40 Year Old Virgin, Knocked), The King of Staten Island est une comédie dramatique sur la guérison du chagrin. Ouais, ça na pas vraiment lair drôle mais cest magnifiquement géré.

Où: Netflix

Netflix Quand: disponible maintenant

De retour pour une deuxième saison, laventure animée nous emmène au-delà des événements du film (avec la première saison en cours). Les enfants ont maintenant décidé daider plutôt que de fuir les dinosaures.

Écrit par Rik Henderson.