(Pocket-lint) - Les cinéphiles seront heureux de savoir quils peuvent désormais diffuser des films de la collection Criterion à laide dune application dédiée.

De 2011 à 2016, les abonnés de Hulu ont eu accès à la bibliothèque tant convoitée, mais Criterion est ensuite passé à FilmStruck, un autre service de streaming quil a lancé avec Turner Classic Movies. Désormais, Criterion propose son propre service autonome, appelé Criterion Channel. Cette plate-forme présente lélite de la société en termes de longs métrages , de courts métrages et même de masterclasses avec des réalisateurs.

La Criterion Collection est une bibliothèque très respectée de films vintage et contemporains, y compris des classiques dauteur, des superproductions hollywoodiennes et des films B indépendants. Ses éditions incluent souvent des transferts restaurés ainsi que des pistes de commentaires et des fonctionnalités supplémentaires. Criterion dit quil travaille en étroite collaboration avec les cinéastes et les universitaires pour sassurer que "chaque film est présenté comme son réalisateur voudrait quil soit vu".

Criterion publie également des DVD de la région 1 et des Blu-ray de la région A pour le marché nord-américain et des Blu-ray de la région B pour le marché britannique. Vous pouvez acheter des Blu-ray de la région B ici . Chaque film est livré dans son rapport hauteur / largeur dorigine, sauf si le cinéaste a demandé un cadrage différent.

Il vaut également la peine de consulter les célèbres listes du Top 10 de Criterion , où les cinéastes détaillent leurs films préférés dans la collection Criterion.

Les abonnements coûtent 10,99 $ par mois (ou 99,99 $ par an).

Remarque: Criterion.com et CriterionChannel.com ont des comptes et une facturation distincts qui ne sont pas liés.

The Criterion Collection a lancé le service de streaming Criterion Channel le 8 avril 2019.

Les abonnés à Criterion Channel peuvent visionner 350 courts métrages et 3 500 longs métrages supplémentaires, y compris des bandes-annonces, des introductions, des documentaires en coulisses, des interviews, des essais vidéo, des pistes de commentaires et des images darchives rares. Bien que de nombreux films de la collection Criterion puissent être diffusés via lapplication Criterion Channel, tous ne sont pas disponibles dans lapplication pour les regarder.

Vous pouvez voir quels films sont diffusés sur la chaîne Criterion à partir dici ou sur des pages de films individuelles sur critère.com .

Voici une petite sélection à partir de janvier 2020:

Lapplication Criterion Channel est disponible sur divers appareils et plates-formes, notamment:

Roku (à lexclusion des modèles "anciens" )

Apple TV 4 et plus récent

Cube Amazon Fire TV

Amazon Fire TV (3e génération)

Amazon Fire TV Stick 4K

Consoles de jeu Xbox One

Sélectionnez les téléviseurs intelligents Samsung 2018-2020 avec le système dexploitation Tizen

iPad et iPhone exécutant OS 10.0 ou version ultérieure

Sélectionnez les appareils Android exécutant OS 4.3 et plus

Vous ne pouvez pas diffuser de films depuis Criterion.com . Vous devez créer un compte sur CriterionChannel.com si vous souhaitez diffuser.

Le canal Criterion est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

Écrit par Maggie Tillman.