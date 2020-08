Comment regarder des services de streaming à laide dun VPN

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Internet peut être mondial, mais les contrats ne le sont souvent pas. Cela signifie que vous trouverez souvent un service diffusant un lot de films et démissions de télévision à des clients dun pays et une sélection différente dans un autre pays. Alors, que se passe-t-il si vous vivez dans le pays X mais que vous souhaitez accéder aux contenus diffusés dans le pays Y?

La réponse officielle est la suivante: vous lacceptez, car si Netflix ou un autre service de streaming que vous utilisez na pas les droits de diffuser un film ou une émission en particulier, alors ce nest quune de ces choses.

Donc, la réponse à vos risques et périls est que vous pouvez contourner le problème avec un VPN - mais sachez quil est contraire aux conditions générales de presque tous les services de streaming.

Un VPN est un réseau privé virtuel. Il sagit essentiellement dun tunnel privé entre vous et le site ou le service auquel vous accédez. Là où les choses deviennent intéressantes, cest que le tunnel peut sembler être quelque part où ce nest pas le cas, par exemple, vous pourriez être au Royaume-Uni, mais vous pouvez sembler vous connecter depuis les États-Unis.

Cest bon pour contourner la censure, et cela savère également être un moyen assez efficace de contourner les restrictions géographiques.

Nous ne connaissons aucun cas où cela sest réellement produit, mais votre accord dutilisation indique que Netflix et dautres services de streaming peuvent restreindre ou résilier votre compte si vous êtes un streamer très méchant.

Les services de streaming peuvent bloquer et bloquent divers services VPN afin que leurs utilisateurs ne puissent pas contourner ses restrictions géographiques, ce qui signifie que les personnes utilisant ces services se sont soudainement retrouvées incapables daccéder au contenu auquel elles avaient auparavant pu accéder.

La réponse courte est: vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez en trouver un qui nest pas bloqué pour le moment.

Cependant, si vous envisagez de vous inscrire à un service uniquement pour accéder à ces services, il peut être judicieux de ne pas souscrire à un contrat à vie. Recherchez des forfaits qui ne vous lient pas trop longtemps ou qui offrent des garanties de remboursement si le contenu choisi est soudainement bloqué.

Non. La plupart des VPN ont leurs propres applications dédiées qui font tout pour vous, et certains proposent des plugins Chrome et Firefox pour basculer sans effort entre VPN et navigation normale. Tous les bons services VPN offrent des conseils pratiques étendus et un bon support technique.

Différentes personnes auront des critères différents, par exemple, certains utilisateurs de VPN aiment vraiment les services qui nenregistrent aucune de leurs visites, tandis que dautres sen moquent. Mais pour la plupart dentre nous, le principal problème sera la vitesse.

Sans une bonne et fiable, la vidéo en streaming à vitesse de données - en particulier lorsquelle est HD ou meilleure - devient rapidement une vidéo jurante car la qualité prend un piqué, bégaie ou sarrête complètement.

Regardons quelques-uns des meilleurs candidats.

NordVPN est particulièrement fort en matière de protection de la vie privée des utilisateurs et, avec la prise en charge de six connexions dappareils simultanées, il convient parfaitement aux foyers occupés ainsi quaux fraudeurs de la censure. Il fonctionne sur Windows, Mac, iOS et Android ainsi que sur de nombreuses autres plates-formes (Raspberry Pi, routeurs, etc.) et avec plus de 4000 serveurs dans le monde, il offre des performances rapides sur un large éventail de sites.

Rejoignez NordVPN

Ce serait notre choix, non seulement parce quil est exceptionnellement rapide et solide - bien que ce soit le cas - mais parce quil couvre tous les types dappareils, y compris ceux qui ne peuvent pas exécuter dapplications VPN. Cest grâce à son service MediaStreamer, qui fournit des serveurs DNS que vous pouvez utiliser pour accéder à Netflix à partir dappareils tels que lApple TV et les consoles de jeux, ainsi que des ordinateurs et des appareils mobiles.

Rejoignez ExpressVPN

Avec des applications pour tout, dAndroid aux Blackphones, en passant par les téléviseurs intelligents et les routeurs, vous devriez être en mesure de faire fonctionner VyprVPN sur nimporte quoi. Cest extrêmement rapide, notamment parce quil peut vaincre la limitation des FAI, et quil ny a pas de plafonds ni de frais à craindre. Lessai gratuit nest pas très long à seulement trois jours, mais cela devrait être plus que suffisant pour voir sil fait ce que vous voulez quil fasse.

Rejoignez VyprVPN

Écrit par Carrie Marshall. Édité par Dan Grabham.