(Pocket-lint) - Noël est non seulement un moment idéal pour réunir les familles, partager des cadeaux et se gaver de tartes à la viande et de Quality Street, mais cest aussi lun des meilleurs moments de lannée pour regarder de superbes films et émissions de télévision.

Les services de streaming en particulier deviennent fous de films de fête et vous pouvez voir certains des meilleurs classiques de vacances sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et Now TV.

Voici notre sélection des meilleurs films de Noël à découvrir sur lun des services en ligne.

Conçu par la même équipe de production derrière Home Alone et Harry Potter and the Philosophers Stone, The Christmas Chronicles met en vedette Kurt Russell dans le rôle du père Noël et est une exclusivité Netflix. Il demande à deux enfants de laider après la panne de son traîneau, ce qui mène à une belle aventure.

Une suite est maintenant également disponible sur la plate-forme, Russell revenant en tant que père Noël aux côtés de la vraie épouse Goldie Hawn en tant que Mme Claus. Attendez-vous à plus de plaisir daction pour toute la famille.

Une autre exclusivité Netflix - quelle a récupérée lorsquune sortie au cinéma nétait pas possible - cette comédie musicale familiale est léquivalent pour les enfants, sur le thème de Noël, de The Greatest Showman. Forest Whitaker joue le rôle dun fabricant de jouets excentrique qui crée une invention magique.

Cet excellent film britannique du studio du créateur de Wallace et Gromit, Nick Park, a une influence émotionnelle sérieuse et est une nouvelle interprétation de ce qui pourrait être considéré comme une histoire de Noël traditionnelle. Il suit le fils du Père Noël Arthur dans sa mission de livrer un cadeau à une petite fille pour sauver son Noël, aidé en cours de route par une équipe de fidèles acolytes.

Le premier dune série de quatre films, Nativité est un récit amusant et réconfortant mettant en vedette Martin Freeman dans le rôle dun enseignant qui ment à tort sur le fait de transformer sa crèche en film, juste pour impressionner une fille. Lhilarité sensuit dans cette câpre britannique étonnamment amusante et familiale. Il est également disponible pour diffuser sur Amazon Prime Video .

Lextravagance de Noël de Bill Murray a fait ses débuts sur Netflix en 2015 et est devenue un classique instantané, bien que parfois plutôt étrange. Bill et certains de ses amis célèbres se réunissent pour chanter des classiques de Noël dans un film comique qui vous divertira cette année.

Pas vraiment pour les enfants mais super pour les fans de comédies romantiques, The Holiday met en vedette Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet et Jack Black en deux, mêlant des histoires damour pendant la saison des vacances. Il y a des larmes, des rires et cest un film idéal pour attraper une tasse de vin chaud et regarder en se pelotonnant sous une couverture. Il est également disponible sur Netflix et Now TV .

Buddy Hall (Danny DeVito) vient demménager dans le quartier et prévoit de décorer sa maison avec suffisamment de lumières de Noël pour quelle puisse être vue de lespace. Son nouveau voisin Steve (Matthew Broderick) a toujours été connu comme "le gars de Noël" et ne prend donc pas gentiment les plans de Buddy. Ainsi sensuit une comédie capricieuse de Steve essayant de saboter les festivités, mais les choses ne se passent pas toujours comme il se doit.

Ce récit moderne (enfin, un récit des années 80) de A Christmas Carol est un excellent exemple de la raison pour laquelle Bill Murray est vénéré par tous. Son style impassible transparaît en tant que directeur de la télévision Frank Cross et le film est à juste titre considéré comme un film de vacances classique. Également disponible sur Now TV .

Quest-il arrivé à Chevy Chase? Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il a disparu du grand écran dans les années 90 parce que, sur cette émission, il était tout en haut de léchelle de la comédie. Les films de la famille Griswold étaient toujours très amusants, mais cette sortie de Noël était à un autre niveau. Cest toujours aussi drôle aujourdhui que dans les années 80.

Une pour les adultes seulement, cest une comédie hilarante mettant en vedette Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen et Anthony Mackie (Falcon dans The Avengers) comme un trio damis se réunissant pour une dernière grande nuit de Noël avant daccepter lâge adulte.

Disney + est un nouveau venu, mais grâce aux multiples studios appartenant à la maison de la souris, il regorge de friandises de Noël.

Sans aucun doute lun des plus grands films de Noël de tous les temps, loriginal Home Alone est disponible sur Disney + cette année. Il est peu probable que vous ne layez jamais vu auparavant, mais nous vous recommandons vivement de le réessayer car il ravit à chaque fois - la violence des dessins animés et tout.

Également disponible sur Disney +, la suite Home Alone voit Kevin McAllister bloqué à New York. Il rencontre même le président américain sortant Donald Trump, qui apparaît dans le film. Il est également bien intitulé, comme Trump la effectivement perdu à New York. Et le Michigan. Et la Géorgie. Et...

Michael Caine joue le rôle dEbenezer Scrooge dans la version Muppet du film classique Christmas Carol. Idéal pour les enfants, mais ce nest pas seulement un film pour enfants avec des personnages familiers, notamment le grand gonzo, Kermit et Miss Piggy dans des rôles traditionnels.

Tim Allen est génial en tant que papa qui tue accidentellement le Père Noël et doit donc prendre sa place. Il y a aussi quelques suites, mais aucune nest aussi bonne que cet original.

Le chef-dœuvre danimation stop motion de Tim Burton et Henry Selick est celui que nous apprécions chaque année. Il contient des chansons incroyables tout au long, tandis que lhistoire de Jack Skellington essayant de remplir les bottes du Père Noël alors quil est fatigué dHalloween est aussi réconfortante que amusante.

Cela doit être notre film de Noël préféré de tous les temps. Nous entendons par là que nous pourrions le regarder avec plaisir chaque année pour toujours plus. Will Ferrall en tant que Buddy the Elf est à son meilleur comique et lhistoire réconfortante est parfaite pour la période des fêtes.

Lune des comédies romantiques de Noël les plus populaires jamais vu Richard Curtis assembler une distribution familière de personnages pour jouer 10 scénarios différents, tous se déroulant à Noël, dont beaucoup sont liés dune manière ou dune autre. Cest le plaisir britannique joyeux à son meilleur et ne peut sempêcher de mettre un sourire sur votre visage.

Nous ne laisserions pas les jeunes enfants le regarder, mais Gremlins a tout pour plaire. En plus du thème de Noël et du personnage le plus mignon de tous les temps dans Gizmo, il a une vraie jeapody, une comédie et les meilleurs méchants de tous les temps. Gremlins 2 est également disponible sur Now TV / Sky Go.

Jingle All The Way est un excellent film de Noël mettant en vedette le seul et unique Arnold Schwarzenegger dans le rôle dun père désespéré qui lui a promis un super-jouet pour Noël. Le seul problème est que chaque magasin est épuisé. Cest un must pour tous les parents qui y sont allés.

À notre avis, cest la meilleure version du classique du Dr Seuss, notamment grâce à la performance de Jim Carrey dans The Grinch. La mise en scène de Ron Howard est également exceptionnelle, avec des couleurs vives et vives partout.

Miracle On 34th Street est un beau film de Noël. Celui-ci est un remake de loriginal avec Richard Attenborough en tant que père Noël dun grand magasin qui doit convaincre une petite fille et un tribunal de New York quil est réel. Cest un fabuleux film de bien-être.

Lanimation en direct de The Polar Express ne manque jamais dimpressionner et lhistoire est tout aussi enchanteresse. Il suit un garçon anonyme qui, vêtu de son pyjama, monte à bord dun train magique à destination du pôle Nord. Dans le train, il rencontre un assortiment de personnages, dont le Père Noël, dont la majorité est exprimée par Tom Hanks.

Lun des films les plus récents de notre liste, Last Christmas reprend la musique de George Michael et Wham (qui apparaît tout au long) et en fait un drame romantique. Il met en vedette Emilia Clarke de Game of Thrones avec Henry Golding de Crazy Rich Asians comme son amour.

Bad Santa est lun de nos films de Noël modernes préférés. Billy Bob Thornton réalise une excellente performance dans le rôle de Willie, le voleur qui utilise une tenue du Père Noël pour voler les grands magasins. Son voyage de rédemption est à la fois touchant et complètement hilarant. Ce nest certainement pas un pour les enfants.

Considéré par beaucoup comme non seulement lun des meilleurs films de Noël, mais aussi lun des plus grands films de tous les temps. Il suit lhistoire de George Bailey, qui veut se suicider la veille de Noël. Un ange gardien est envoyé pour lui montrer toutes les bonnes choses quil a faites dans sa vie et comment les gens seraient sil nétait pas né.

Enfin, si certains refusent dadmettre que Die Hard est un film de Noël, ils se trompent. Il a lieu pendant une fête de Noël et a la ligne immortelle "maintenant jai une mitrailleuse, ho, ho, ho" dedans. Que veux-tu de plus?

Écrit par Rik Henderson.