(Pocket-lint) - Noël est non seulement le moment idéal pour se réunir en famille, partager des cadeaux et se gaver de petits pâtés et de Quality Street, mais c'est aussi l'un des meilleurs moments de l'année pour regarder de grands films et émissions de télévision.

Les services de streaming en particulier deviennent fous de films festifs et vous pouvez regarder certains des meilleurs classiques des vacances sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et Now TV.

Voici notre sélection des meilleurs films de Noël à regarder sur l'un des services en ligne.

Un abonnement Netflix coûte de 5,99 £ / 8,99 $ par mois pour un forfait standard non HD jusqu'à 13,99 £ / 17,99 $ par mois pour le forfait complet compatible 4K où vous pouvez regarder jusqu'à quatre appareils simultanément. Vous pouvez obtenir un mois gratuit si vous êtes un nouvel abonné.

Conçu par la même équipe de production derrière Seul à la maison et Harry Potter et la pierre philosophale, Les Chroniques de Noël met en vedette Kurt Russell dans le rôle du Père Noël et est une exclusivité Netflix. Il demande à quelques enfants de l'aider après la panne de son traîneau, ce qui le mène à une grande aventure.

Une suite est désormais également disponible sur la plate-forme, Russell revenant en tant que Père Noël aux côtés de sa femme dans le monde réel, Goldie Hawn, en tant que Mme Claus. Attendez-vous à plus de plaisir d'action pour toute la famille.

Une autre exclusivité Netflix – qu'elle a récupérée lorsqu'une sortie au cinéma n'était pas possible – cette comédie musicale familiale est l'équivalent adapté aux enfants et sur le thème de Noël de The Greatest Showman. Forest Whitaker joue le rôle d'un fabricant de jouets excentrique qui crée une invention magique.

Avec une belle animation dessinée à la main et une liste d'acteurs de voix fantastiques tels que JK Simmons, Rashida Jones et Norm Macdonald, ce film est devenu un classique instantané. Klaus est un conte réconfortant qui réinvente la mythologie classique du Père Noël.

Le premier d'une série de quatre films, Nativité est un conte réconfortant et drôle mettant en vedette Martin Freeman dans le rôle d'un enseignant qui ment à tort de faire de sa crèche scolaire un film, juste pour impressionner une fille. L'hilarité s'ensuit dans cette câpre britannique étonnamment amusante et familiale.

Ce Netflix Original 2020 est une rom-com consciente qui est du côté torride, donc certainement pas à regarder avec les enfants. Le film suit deux étrangers qui acceptent de devenir des plus-un platoniques pendant un an, mais commencent inévitablement à tomber amoureux l'un de l'autre au fil du temps.

L'extravagance de Noël de Bill Murray a fait ses débuts sur Netflix en 2015 et est devenue un classique instantané, bien que parfois assez étrange. Bill et certains de ses amis célèbres s'unissent pour chanter des classiques de Noël dans un film comique qui vous divertira cette année.

À ne pas confondre avec le film d'horreur du même nom, ce classique de 1998 met en vedette Michael Keaton et est un déchirant réconfortant pour toute la famille. L'intrigue suit un père tué dans un accident de voiture, pour revenir à la vie sous la forme d'un bonhomme de neige via un harmonica magique.

Buddy Hall (Danny DeVito) vient d'emménager dans le quartier et prévoit de décorer sa maison avec suffisamment de lumières de Noël pour qu'elle puisse être vue de l'espace. Son nouveau voisin Steve (Matthew Broderick) a toujours été connu comme "le gars de Noël" et n'apprécie donc pas les plans de Buddy. Ainsi s'ensuit une comédie de Steve essayant de saboter les festivités, mais les choses ne se passent pas toujours comme il se doit.

Amazon Prime coûte 79 £ / 119 $ par an, mais donne accès au service de streaming Prime Video des détaillants, ainsi qu'à une pile de bonus supplémentaires, tels que la livraison gratuite d'une journée et le streaming Amazon Music. Vous pouvez également choisir de payer mensuellement à 7,99 £ / 12,99 $ par mois.

Les nouveaux clients peuvent s'inscrire pour une période d'essai gratuite de 30 jours.

L'une des comédies romantiques de Noël les plus populaires de tous les temps voit Richard Curtis assembler un groupe de personnages familiers pour jouer 10 scénarios différents, tous se déroulant à Noël, dont beaucoup sont liés d'une manière ou d'une autre. C'est un divertissement britannique joyeux à son meilleur et ne peut s'empêcher de vous faire sourire. Également disponible sur Netflix .

Pas vraiment pour les enfants mais super pour les fans de comédies romantiques, The Holiday met en vedette Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet et Jack Black en deux, entremêlant des histoires d'amour pendant la saison des vacances. Il y a des larmes, des rires et c'est un film idéal pour prendre une tasse de vin chaud et regarder tout enroulé sous une couverture. Également disponible sur Netflix.

Uniquement pour adultes, il s'agit d'une comédie hilarante mettant en vedette Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen et Anthony Mackie (Falcon dans The Avengers) en trio d'amis se réunissant pour une dernière grande soirée de réveillon de Noël avant d'accepter l'âge adulte.

Quiconque est allé à une fête de Noël au bureau sait à quelle vitesse les choses peuvent devenir incontrôlables, mais dans ce film, les choses deviennent vraiment, vraiment incontrôlables. Une comédie amusante avec Jason Bateman, TJ Miller et Olivia Munn.

Si vous avez envie de quelque chose d'un peu différent ce Noël, que diriez-vous d'une comédie musicale de Noël sur l'apocalypse zombie écossaise ? Dans ce film, Anna et ses amis doivent se battre et chanter pour survivre dans la ville endormie de Little Haven.

Scrooge est une adaptation musicale de 1970 du conte classique de Charles Dickens " A Christmas Carol " et beaucoup pensent que c'est l'un des meilleurs. Si vous avez d'une manière ou d'une autre évité celui-ci jusqu'à présent, il est peut-être temps de plonger et de voir de quoi il s'agit.

Disney + est un nouveau venu, mais grâce aux multiples studios appartenant à la maison de la souris, il propose de nombreuses friandises de Noël.

Un abonnement coûte 5,99 £ / 6,99 $ par mois, 59,99 £ / 69,99 $ par an. Cependant, ces prix augmenteront en mars 2021, donc les offres actuelles de 12 mois valent le détour si vous souhaitez économiser beaucoup d'argent sur toute la ligne.

Sans aucun doute l'un des plus grands films de Noël de tous les temps, l'original Seul à la maison est disponible sur Disney+ cette année. Il est peu probable que vous ne l'ayez jamais vu auparavant, mais nous vous recommandons vivement de l'essayer à nouveau car il ravit à chaque fois - la violence des dessins animés et tout.

La suite Home Alone est également disponible sur Disney + dans laquelle Kevin McAllister est bloqué à New York. Il rencontre même l'ex-président américain Donald Trump, qui apparaît dans le film. C'est aussi bien intitulé, car Trump a effectivement perdu à New York. Et le Michigan. Et la Géorgie. Et...

Celui-ci n'est peut-être pas aussi apprécié que ses prédécesseurs, mais si vous avez envie d'une nouvelle version de la formule classique Home Alone, pourquoi ne pas essayer cette toute nouvelle suite de 2021 ? Ce participant à la série met en vedette Rob Delaney et Ellie Kemper en tant que duo criminel et Archie Yates en tant qu'enfant qui, vous l'aurez deviné, reste seul à la maison.

Michael Caine joue le rôle d'Ebenezer Scrooge dans la version Muppet du film classique Christmas Carol. Idéal pour les enfants, mais ce n'est pas seulement un film pour enfants avec des personnages familiers, dont le Grand Gonzo, Kermit et Miss Piggy dans des rôles traditionnels.

Comme vous pouvez l'imaginer, la version animée en 3D de Disney sur le même matériau source est un peu plus sombre que la version Muppets. Avec une distribution de stars mettant en vedette Jim Carrey, Gary Oldman et Bob Hoskins et des visuels incroyables - c'est une excellente montre.

Tim Allen est génial en papa qui tue accidentellement le Père Noël et doit donc prendre sa place. Il y a aussi quelques suites, mais aucune n'est aussi bonne que cet original.

Le chef-d'œuvre d'animation en stop motion de Tim Burton et Henry Selick en est un que nous apprécions chaque année. Il contient des chansons incroyables, tandis que l'histoire de Jack Skellington essayant de remplir les bottes du Père Noël alors qu'il en a marre d'Halloween est aussi réconfortante qu'amusante.

Alors que certains refusent d'admettre que Die Hard est un film de Noël, ils ont tort. Il se déroule lors d'une fête de Noël et contient la phrase immortelle "Maintenant, j'ai une mitrailleuse, ho, ho, ho". Que veux-tu de plus?

Vous aurez besoin d'un pass mensuel Now TV Sky Cinema pour regarder des films sur n'importe quel appareil avec une application Now TV. Le pass coûte 11,99 £ par mois.

Vous pouvez consulter les offres du Sky Cinema Month Pass ici .

Tous les éléments suivants sont également disponibles sur l'application Sky Go, qui est gratuite pour les abonnés Sky Q.

Cet excellent film britannique du studio du créateur de Wallace et Gromit, Nick Park, a une forte influence émotionnelle et est une nouvelle approche de ce qui pourrait être considéré comme une histoire de Noël traditionnelle. Il suit Arthur, le fils du père Noël, dans sa mission de livrer un cadeau à une petite fille pour lui sauver Noël, aidé en cours de route par une équipe de fidèles acolytes.

Qu'est-il arrivé à Chevy Chase ? Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il a disparu du grand écran dans les années 90 car, lors de cette projection, il était tout en haut de l'échelle de la comédie. Les films de la famille Griswold étaient toujours très amusants, mais cette sortie de Noël était à un autre niveau. C'est toujours aussi drôle aujourd'hui que dans les années 80.

Un tout nouveau film britannique qui raconte l'histoire d'origine du Père Noël et de sa mignonne souris de compagnie bien sûr. Celui-ci s'est avéré être un succès auprès des critiques et des téléspectateurs, et mérite d'être vérifié ce Noël.

Avec Iwan Rheon, de Game Of Thrones, et Freida Pinto, de Slumdog Millionaire ; ce Sky Original est une affaire romantique sur le thème du business de la musique qui voit un musicien de thrash metal essayer de faire un disque de Noël à succès.

Avec Neil Patrick Harris (que vous pouvez reconnaître dans How I Met Your Mother) 8-Bit Christmas se déroule dans les années 80 et suit les bouffonneries d'un jeune garçon pour obtenir le plus grand cadeau de Noël de tous les temps, la Nintendo Entertainment System.

Ce long métrage d'animation norvégien se déroule dans une ville pleine de vaches et comprend un gnome déchaîné tout sauté sur de la farine d'avoine. Embrouillé? Nous le sommes aussi, mais cela semble très amusant, surtout pour les jeunes téléspectateurs.