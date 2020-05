Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a une gamme incroyable démissions de télévision et de films à venir bientôt sur les services de streaming.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV et Apple TV + ont de vraies friandises à venir. Voici donc notre sélection de films et de séries qui arriveront bientôt sur les plateformes de streaming.

Netflix a été le premier grand service de streaming à démarrer un programme "original", désormais appelé Netflix series, où il finance et crée ses propres émissions et films. Il badige également une partie de la programmation en tant que série Netflix pour le marché britannique qui aurait pu apparaître en premier sur la télévision américaine.

La plupart des séries répertoriées, sinon toutes, sont présentées en 4K Ultra HD et en HDR ou Dolby Vision sur des téléviseurs ou des systèmes compatibles.

Disponible: 29 mai 2020

Steve Carell joue dans cette série comique exclusive de Netflix des scénaristes de The Office (US). Un général quatre étoiles dirige la dernière agence militaire américaine, Space Force, pour mener le combat contre les étoiles.

Disponible: 31 juillet 2020

Étonnamment, la deuxième saison de lun des plus grands succès de Netflix a déjà été filmée avant le verrouillage, de sorte que le showrunner Steve Blackman et léquipe pourraient la terminer sans rompre la distanciation sociale. Nous en sommes très heureux. Très heureux en effet.

Disponible: 26 juin 2020

Alors que nous aimons Will Ferrell et Rachel McAdams, nous nous demandons si ce film exclusif de Netflix sur une entrée islandaise au concours Eurovision de la chanson est même nécessaire. Après tout, le concours annuel est presque une parodie en soi - et la chanson de Ferrell est moins drôle / ridicule que la plupart des vraies entrées.

Comme Netflix, Amazon a une sélection saine démissions locales disponibles pour les abonnés Prime. Vous pouvez également les regarder à un coût sans Prime, mais il est beaucoup moins cher de payer un abonnement annuel et de bénéficier dautres avantages, y compris laccès au service de streaming Amazon Music et gratuit le lendemain ou le jour même. dans certains cas - livraison. Beaucoup de ses émissions sont également achetées auprès de chaînes américaines pour une distribution régionale.

Beaucoup dentre eux sont disponibles en 4K HDR / Dolby Vision.

Disponible: 24 juin 2020

Basé sur Point Blanc, le deuxième livre des romans Alex Rider dAnthony Horowitz, ce drame despionnage pour adolescents en huit parties plaira sans aucun doute aux fans. Vous voudrez peut-être regarder le film Stormbreaker en premier pour obtenir un peu de contexte.

Disponible: à confirmer (été 2020)

La deuxième saison de Hanna est prévue pour une sortie estivale, bien que nous nayons pas encore de date exacte. Le drame des assassins adolescents a été un énorme succès pour Amazon, nous nous attendons donc à ce quil y en ait beaucoup plus.

Disponible: TBC

La première série de The Boys - basée sur les bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson - était à la fois hilarante et horrible dans une égale mesure. Nous ne pouvons pas attendre une autre sortie pour Hughie, Butcher et le gang.

Disponible: 5 juin 2020

El Presidente est une série limitée de comédie dramatique basée sur le scandale de corruption de la FIFA en 2015, se concentrant principalement sur Sergio Jadue, lancien président déshonoré de lAssociation chilienne de football.

Bien sûr, Netflix et Amazon Prime ne sont pas les seuls endroits pour obtenir votre correctif TV, Disney + est un nouvel entrant sur le marché du streaming et a commencé fort.

Il propose également des films et des programmes TV en 4K HDR / Dolby Vision.

Disponible: 5 juin 2020

Angelina Jolie revient en tant que Maléfique éponyme, la "sorcière" calomniée du conte de la Belle au bois dormant. Le film sera également disponible sur Now TV en même temps (pour ceux avec un Sky Cinema Pass).

Disponible: 31 juillet 2020

Les Muppets deviennent méta, le nouveau spectacle sur la plateforme de streaming de Disney se concentrant sur leurs tentatives de produire un spectacle en streaming.

Disponible: 26 juin 2020

Comme les docuseries mandaloriennes disponibles sur la plate-forme maintenant, Frozen 2 obtient plusieurs épisodes qui regardent en coulisses le tournage de la suite animée.

Disponible: 3 juillet 2020

Un film de la comédie musicale primée a été prévu pour 2021 mais a été proposé pour nous donner quelque chose à regarder pendant le verrouillage. Il utilise des techniques innovantes pour filmer le spectacle.

Désormais, la télévision permet aux abonnés non Sky daccéder à des émissions et des films sur les chaînes du diffuseur satellite, le tout sans avoir besoin dun contrat mensuel. Et, comme Sky est lhôte britannique de contenu HBO - avec toute une pile de sa propre programmation originale - il y a aussi beaucoup de grandes séries à venir à Now TV.

Sky Cinema est également disponible via Now TV pour les sorties de grands films, bien que dans un maximum de 1080p.

Disponible: 19 juin 2020

Will Smith joue deux fois dans ce thriller dAng Lee. Son ancien personnage assassin est confronté à un clone plus jeune, également joué par Smith à laide dincroyables technologies de vieillissement. À bien des égards, cela vaut une vue en soi.

Disponible: juin 2020

Ancienne assistante et pop star de Doctor Who, Billie Piper joue le rôle dune célébrité en déclin qui fait face à une attention nouvelle et indésirable lorsquune photo illicite delle apparaît en ligne.

Disponible: 2020

Maisie Williams (Game of Thrones) joue dans la comédie dramatique Two Weeks to Live, qui la voit fuir des gangsters meurtriers après une blague.

Disponible: 22 juin 2020

Perry Mason est mis à jour dans cette série limitée HBO diffusée pour la première fois aux États-Unis le 21 juin et devrait suivre le lendemain sur Sky / Now TV.

Apple TV + est un nouveau venu dans le monde du streaming vidéo, avec une poignée démissions et de films de haute qualité déjà disponibles. Ils sont souvent exclusifs à la plateforme également.

Disponible: 29 mai 2020

Une comédie musicale animée sur la sauvegarde du meilleur spot de plein air de New York, Central Park par la voix de Josh Gad (Olaf in Frozen) présente également Kristen Bell, Leslie Odom Jr. de Hamilton et Stanley Tucci.

Disponible: 29 mai 2020

Cette série de biographie de 10 épisodes se concentre sur une célébrité de grand nom différente, en utilisant des lettres écrites par des fans dont la vie a été changée par le travail de chaque star. Les épisodes de la première saison comprendront les histoires dOprah Winfrey, Spike Lee et Lin-Manuel Miranda de Hamilton.