Quest-ce que le HDR? Pourquoi le HDR améliorera votre visionnage de films

Lindustrie de la télévision ne sarrête jamais, avec de nouvelles technologies qui apparaissent chaque année pour améliorer les téléviseurs et vous convaincre que le moment est venu de mettre à niveau.

Au cours des dernières années, nous avons vu le passage du CRT aux téléviseurs minces, nous avons vu la montée et la chute du plasma, nous avons assisté à lascension de la HD, de la Full HD et de lUltra HD, nous avons vu la dalliance avec la 3D et le débat autour de courbe ou plat. Rejoignez cette course est le HDR, la dernière technologie parmi les fonctionnalités chargées dacronymes sur les nouveaux téléviseurs - et cest une technologie qui se développe.

Le HDR a frappé le grand coup en 2017, proposant une gamme de formats HDR, de nombreux appareils HDR et plus de choix HDR à faire. Cela sest poursuivi au cours des dernières années, le HDR étant devenu plus accessible sur une gamme complète dappareils et de services.

HDR signifie plage dynamique élevée. Labréviation sera familière car cest un terme également utilisé en photographie, avec HDR sur certains appareils photo et de nombreux smartphones: cest une fonctionnalité sur iPhone , par exemple.

Cest la même chose, car sur les téléviseurs, tout comme en photographie, le but est de recréer une image plus proche de celle vue par lœil humain, ou de recréer mieux la vision du conteur dorigine. Cela signifie souvent équilibrer les zones claires et sombres ou la gamme de couleurs, et ne pas perdre, par exemple, les détails des ombres à cause dun ciel lumineux.

En ce qui concerne les téléviseurs , cela est géré dans plusieurs domaines. Le premier est le contraste, traitant spécifiquement de la relation entre la lumière et lobscurité et la couleur, le HDR offrant une gamme de couleurs plus large, en particulier dans les situations difficiles comme les couchers de soleil.

Les résultats fournis par HDR devraient signifier des couleurs plus somptueuses, apportant plus de réalisme et de profondeur, et ajouté du "pop". HDR vise à être un régal visuel, ce qui est vraiment le cas. HDR préserve la gradation de lobscurité à la lumière dune manière que le SDR (plage dynamique standard) ne peut pas. Cela se traduit par la fidélité dans lobscurité, ainsi que ce point de lumière très lumineux, les deux étant rendus avec beaucoup de détails et de couleurs.

Laspect "conteur original" est également important, car le HDR est présenté comme apportant la vision du réalisateur à votre téléviseur, tout comme la musique haute résolution prétend apporter lartiste à vos oreilles. Dans le cas du HDR, cela pourrait sétendre au-delà du réaliste dans des visuels de style plus radical. Dans les normes précédentes, y compris celles utilisées sur Blu-ray, il nétait tout simplement pas possible dobtenir les mêmes résultats.

Le HDR utilise la technologie des panneaux pour offrir cette gamme de couleurs et ce contraste plus larges, et il sagit surtout de luminosité et déclairage. Pour afficher le contenu HDR, vous devez disposer dun écran compatible avec HDR, cest aussi simple que cela - et pour beaucoup, ce sera un téléviseur .

Les appareils compatibles HDR sont des téléviseurs remplacés. De nombreux téléviseurs HDR ont un système de rétroéclairage qui peut produire environ 1000 nits de luminosité de crête ou plus, tandis que les téléviseurs HD standard ne produisent généralement que 100 nits, ce qui est le niveau auquel le contenu Blu-ray et la télévision standard sont spécifiés.

Les lentes se réfèrent à la luminosité, bien que cela ne soit pas utilisé uniformément lorsque vous regardez du contenu HDR - cela ne fait référence quà la luminosité à des endroits particuliers, ces reflets dans une scène. En utilisant une plage de luminosité accrue et une gamme de couleurs plus large, le HDR peut recréer des visuels qui nétaient pas possibles auparavant.

Cependant, il ne sagit pas de luminosité absolue, cest de la plage, donc bien que vous verrez certains fabricants décrans LCD parler de luminosité de 1000 nit, dautres, comme les fabricants dOLED, pourraient offrir 800 nits. Parce que les deux offrent la large gamme entre lobscurité et la lumière, ils ont tous les deux la capacité de porter létiquette HDR.

En ce qui concerne les normes de couleur, les téléviseurs HD offrent une spécification vidéo 8 bits appelée Rec. 709 ou BT.709. HDR incrémente jusquà 10 ou 12 bits Rec. 2020, ou BT.2020, qui représente 60 fois plus de combinaisons de couleurs avec des dégradés de nuances plus fluides. Ces chiffres ne signifient vraiment rien en eux-mêmes, ils sont juste la norme définie par lUIT (Union internationale des télécommunications), mais vous entendrez souvent des fabricants de téléviseurs dire quils sont conformes à BT.2020, par exemple.

Pour aider à compliquer les choses, HDR a été initialement introduit avec Ultra HD (4K). Le HDR est inclus dans les spécifications Ultra HD Blu-ray , et lAlliance UHD a créé une certification appelée Ultra HD Premium, qui confirme quun appareil (par exemple, un téléviseur ou un lecteur Blu-ray) répond aux normes particulières pour Ultra HD et HDR, bien que Dans les années qui ont suivi le lancement du badge Ultra HD Premium, il est difficile de voir quil stimule réellement les ventes de téléviseurs, car tout le monde ne lutilise pas.

Quest-ce que lUltra HD Premium et pourquoi est-ce important?

Cependant, le HDR nest pas lié à la résolution, il existe donc des téléviseurs compatibles HDR en Full HD (1080p plutôt que 2160p), tout comme il existe des téléphones et des tablettes avec écrans HDR dans une large gamme de résolutions.

Les choses ne sarrêtent pas là non plus. Outre ces spécifications de lUIT pour les appareils, il existe un certain nombre de normes pour le contenu HDR dont on parle: HDR10 et Dolby Vision sont les technologies les plus établies et HLG et et Advanced HDR by Technicolor sont des technologies émergentes, tandis que HDR10 + veut transformer le tout sur sa tête. Plus récemment, Vesa DisplayHDR est devenu une norme spécifiquement destinée au marché des moniteurs PC.

Cela peut sembler déroutant, mais en tant que "consommateur", il ny a que peu de choses à surveiller.

En termes de câbles, il ny a rien de spécial dont vous avez besoin de votre câble. Si vous regardez un Blu-ray Ultra HD, un câble HDMI 18 Gbit / s ou haute vitesse est recommandé, mais à moins que vous nayez de très vieux câbles HDMI, vous lavez probablement déjà couvert. Il ne doit pas non plus être un câble coûteux, ceux dAmazon Basics fonctionnent très bien.

La seule véritable implication HDMI sur HDR provient des prises elles-mêmes (et vous en avez ou ne les avez pas, vous ne pouvez pas mettre à niveau le matériel sur vos appareils) et cest une considération en ce qui concerne le passage HDR sur les récepteurs AV ou barres de son.

Vous aurez besoin de HDMI 2.0a pour que le HDR fasse partie du signal qui parvient à votre téléviseur. Si vous avez une ancienne barre de son ou un récepteur qui offre un passage 4K en utilisant HDMI 1.4, la partie HDR ne se rendra pas sur votre téléviseur. Il se peut que vous deviez utiliser loptique ou lARC pour restituer le son à votre appareil audio et passer directement de la source au téléviseur pour tout ce que vous voulez HDR.

Si vous avez un lecteur Blu-ray Ultra HD, vous trouverez probablement quil a deux connexions HDMI à larrière afin que vous puissiez acheminer la vidéo vers le téléviseur et laudio de votre système audio directement pour contourner ce problème. Bien sûr, la chose la plus importante est que votre téléviseur prend en charge HDR - et si cest le cas, il devrait avoir la bonne connexion HDMI à larrière pour prendre en charge les entrées HDR.

HDR10 est appelé HDR "générique", qui est un terme légèrement dérogatoire, mais HDR10 fait vraiment référence aux spécifications de base pour le contenu HDR.

HDR10 est un flux vidéo 10 bits, plus de 1 milliard de couleurs, et si vous avez des appareils compatibles HDR, il prendra en charge HDR10. Cela est inclus dans la spécification définie par la Blu-ray Disc Association pour les Blu-ray Ultra HD que nous venons de mentionner, et cest le support HDR10 qui est inclus dans la certification Ultra HD Premium dont nous avons parlé.

Une des choses que fait le HDR10 est de dire à lécran que le contenu est visualisé sur la luminosité des choses. Lobjectif est de transporter ces informations du moniteur de studio dorigine jusquà votre salon.

HDR10 est également la norme HDR offerte par les Xbox One S et PS4 Pro , et avec une mise à jour du firmware HDR pour tous les modèles PS4 précédents.

Techniquement, il utilise des métadonnées statiques, cest-à-dire quil ne dit à laffichage ces valeurs quune seule fois, puis cela sapplique à lensemble du film.

Les choses ne peuvent jamais être simples, surtout pas dans le divertissement à domicile, il existe donc une norme HDR alternative et elle sappelle Dolby Vision .

Lune des choses qui rend Dolby Vision différent est quil est conçu comme un processus HDR de bout en bout. Ainsi, de la capture au traitement et à la production, Dolby Vision est conçu pour préserver les informations qui ont été capturées à lorigine et les transmettre. Il le fait en utilisant des métadonnées qui sont ensuite lues par le décodeur Dolby Vision du téléviseur que vous regardez. Lobjectif est de vous offrir une expérience HDR plus proche de loriginal en fournissant plus dinformations - ce sont des métadonnées dynamiques.

Il indique au périphérique daffichage à quel point il devrait être brillant, mais plutôt que de fournir une valeur comme le fait le HDR10, il peut le faire pour chaque image.

La prise en charge de Dolby Vision a été annoncée par de nombreux studios - Universal, Sony Pictures, Warner Bros et Lionsgate par exemple - ainsi que par des services de streaming - comme Vudu, Amazon Video et Netflix - et il vise également à venir aux jeux et aux applications mobiles. Vous pouvez également acheter des disques Blu-ray Ultra HD encodés Dolby Vision.

Il peut offrir une profondeur de couleur de 12 bits (68 milliards de couleurs) et prend en charge les systèmes de rétroéclairage quatre fois plus puissants que les téléviseurs HDR standard, donc Dolby Vision a été conçu comme évolutif, dépassant les spécifications actuelles du HDR10 "générique", même si il ny a rien que vous puissiez acheter actuellement qui remplisse ce potentiel.

Mais un décodeur Dolby Vision ne prend pas seulement en charge le contenu Dolby Vision HDR, il gère également le HDR10, donc si vous avez un appareil compatible Dolby Vision et que vous ne regardez pas le contenu Dolby Vision HDR, il ne devrait pas y avoir de problème. Cependant, si vous navez pas le décodeur Dolby Vision, vous ne pouvez pas profiter du système Dolby.

Cela sapplique également à dautres appareils comme Chromecast Ultra ou Apple TV 4K : ces appareils prennent en charge Dolby Vision, mais votre téléviseur devra également le prendre en charge. La même chose sapplique aux lecteurs Blu-ray Ultra HD - si votre téléviseur ne prend pas en charge Dolby Vision, vous regarderez plutôt HDR10.

À lorigine, Dolby a déclaré que vous deviez avoir un décodeur matériel dans votre téléviseur, mais les choses se sont légèrement adoucies, Sony confirmant les mises à jour pour prendre en charge Dolby Vision sur des téléviseurs qui ne le faisaient pas auparavant, permettant la prise en charge DV comme solution logicielle plutôt que matérielle . En 2019, nous avons vu de plus en plus de fabricants prendre en charge Dolby Vision sur des téléviseurs plus abordables - ce nest plus un format limité aux téléviseurs phares ou aux modèles OLED coûteux.

Samsung a également annoncé un standard ouvert pour le HDR appelé HDR10 + et lutilise sur ses téléviseurs depuis 2018 .

Il est très lié au HDR10 dont nous avons parlé ci-dessus, mais il permet de lutter contre les métadonnées dynamiques disponibles auprès de Dolby Vision.

Le HDR10 + utilise des métadonnées dynamiques (essentiellement plus dinformations) pour indiquer à lécran à quel point elles devraient être lumineuses. Cest quelque chose que toutes les normes HDR font, mais comme nous lavons déjà mentionné, le HDR10 a des informations statiques, tandis que Dolby Vision peut régler la luminosité pour chaque image, ce qui la rend plus précise. Le HDR10 + sera désormais en mesure de fournir des métadonnées image par image si nécessaire, ou scène par scène selon les besoins du contenu, de sorte que la luminosité reste précise tout au long.

Voici laspect commercial: Dolby Vision est un format propriétaire qui implique le paiement dune redevance, donc lintroduction du HDR10 + en tant que norme ouverte est probablement une décision dintroduire un format comparable qui na pas besoin de cette licence. Souvent, cela signifie quil est largement adopté car il est gratuit à utiliser.

Amazon Video sest associé à lannonce du HDR10 + et le contenu a commencé à apparaître en décembre 2017 et le système a généralement progressé, 2019 voyant un certain nombre de téléviseurs qui prennent en charge HDR10 + et Dolby Vision.

Enfin, le HDR10 + vise vraiment à améliorer les performances des téléviseurs moins chers. Nous avons vu des démos HDR10 + sur des ensembles HDR de milieu de gamme qui nont pas la luminosité maximale des modèles phares et la différence entre HDR10 et HDR10 + est remarquable.

HLG signifie hybride log gamma, qui est un système pour HDR développé par la BBC et NHK. Lobjectif de HLG est de recréer cette norme HDR pour la diffusion, plutôt que pour la diffusion en continu ou via un disque optique, comme cest le cas avec HDR10 et Dolby Vision. Parce que la diffusion est moins cohérente que ces autres systèmes de diffusion, le but de HLG est de créer un système HDR ne dépendant pas des métadonnées.

En fin de compte, HLG pourrait reproduire leffet HDR sans avoir besoin déquipement spécial pour le recevoir ou le traiter, ce qui devrait permettre une bonne compatibilité ascendante, tout en étant rentable pour les sociétés de production télévisuelle, car elles nauront pas à mettre à niveau toutes leurs équipement.

La BBC a diffusé du contenu HLG disponible via BBC iPlayer. Commençant par le flux de Blue Planet II en 4K HDR, il est ensuite passé au mariage royal, à Wimbledon et à la Coupe du monde en 2018. HLG est désormais largement pris en charge sur les téléviseurs HDR et HLG est la norme que Sky Q utilise également pour sa livraison HDR. .

En passant de regarder la télévision, Vesa a annoncé fin 2017 quil introduisait une autre norme pour le HDR. La justification était que, comme Vesa la vu, il ny avait pas de norme cohérente pour certifier les appareils dans lindustrie des PC. Avec de nombreux moniteurs vantant la prise en charge HDR, cela est conçu comme une approche transparente pour créer une norme comparable entre les moniteurs de différents fabricants. Cela sapplique aux moniteurs externes et intégrés, cest-à-dire aux ordinateurs portables.

La norme Vesa DisplayHDR comporte trois niveaux:

DisplayHDR 400 - entrée de gamme, 8 bits, gradation globale, luminosité 400 cd / m2, accentuation des couleurs sur SDR

DisplayHDR 600 - niveau passionné, 10 bits, gradation locale, luminosité 600 cd / m2, accentuation des couleurs par rapport à DisplayHDR 400

DisplayHDR 1000 - niveau professionnel, 10 bits, gradation locale avec une augmentation du contraste 2x par rapport à DisplayHDR 600, luminosité de 1000 cd / m2

De nombreux fabricants se sont inscrits et nous avons déjà vu le premier moniteur certifié annoncé sur la norme: le moniteur de jeu Samsung CHG90 QLED a atteint la norme DisplayHDR 600.

Vous avez besoin dun téléviseur compatible HDR pour voir le contenu HDR et pratiquement tous les fabricants de téléviseurs auxquels vous pouvez penser disposent désormais de téléviseurs compatibles HDR.

La plupart des téléviseurs Ultra HD (4K) phares et haut de gamme lancés depuis 2016 prennent en charge le HDR sous une certaine forme, et le HDR est pris en charge sur les téléviseurs LCD et OLED, comme nous lavons expliqué.

Il est important de noter que même si le Blu-ray Ultra HD inclut la spécification HDR, le téléviseur Ultra HD simple ne le fait pas: il existe des téléviseurs 4K / Ultra HD qui ne prennent pas en charge le HDR, soit parce que ce sont des téléviseurs plus anciens ou moins chers.

Ce nest pas quelque chose qui peut être corrigé avec un logiciel non plus - si le panneau nest pas assez capable, il ne peut pas afficher les couleurs ou la luminosité, quelle que soit la résolution.

Netflix propose du contenu HDR prenant en charge les formats Dolby Vision et HDR normal. Il a commencé à montrer ce contenu avec Marco Polo et un large éventail de contenus a suivi en HDR. HDR Netflix est disponible sur les consoles, les appareils de streaming et nativement via les téléviseurs HDR, bien que pour accéder au HDR, vous devez être abonné au niveau supérieur du service.

Amazon a annoncé en juillet 2015 que le contenu HDR était disponible via son service vidéo. Il propose désormais des épisodes de sa série originale en HDR sans frais supplémentaires pour les abonnés Prime payés, tels que Mozart dans la jungle ou Bosch. Vous pouvez accéder à Amazon en HDR via des téléviseurs directement et via la plupart des clés et des boîtiers de streaming.

LUltra HD Blu-ray est évidemment lune des grandes avenues pour fournir du contenu UHD et HDR. Le HDR fait partie de la spécification Ultra HD Blu-ray, donc les films apparaissant sur ce nouveau format peuvent offrir le HDR. Malheureusement, la PS4 Pro noffre pas de lecteur Blu-ray Ultra HD, il ny a donc pas de support pour ces disques dans la console, mais les services de streaming seront pris en charge. Les Xbox One S et One X prennent en charge les disques Blu-ray Ultra HD.

YouTube a annoncé la prise en charge du HDR le 7 novembre 2016. Cela signifie que le service vidéo de Google nest pas seulement une source de vidéo 4K et 360 degrés, mais aussi HDR. Cela devrait aider à donner beaucoup dexposition au HDR car il y aura une source gratuite de contenu HDR, mais encore une fois, vous devez avoir un écran qui le prend en charge.

Quand Apple a lancé lApple TV 4K, il a également annoncé quil mettait à niveau un grand nombre de films achetés sur iTunes - sans frais supplémentaires. iTunes (ou application Apple TV) offre une grande variété de contenus Dolby Vision disponibles pour le streaming et son meilleur rapport qualité-prix dans de nombreux cas que les services de streaming concurrents. Bien sûr, vous devrez jouer via un appareil proposant lapplication Apple TV.

Vudu prend en charge Dolby Vision comme nous lavons déjà mentionné, il existe donc une prise en charge de certains contenus Vudu en HDR utilisant Dolby Vision. Toutefois, cela nest pris en charge que sur certains modèles Visio. Pour plus dinformations sur la prise en charge de Vudu HDR, consultez les pages daide .

Chromecast mérite une mention, car si vous avez un téléviseur prenant en charge HDR, vous pourrez utiliser le Chromecast Ultra pour regarder du contenu HDR à partir dun certain nombre de sources, y compris Play Films, YouTube ou Netflix. Contrairement aux autres décodeurs, Chromecast dépendra de votre contrôle à partir de votre téléphone, après quoi il devrait se diriger et collecter le meilleur contenu possible du service que vous avez sélectionné. Cependant, si vous disposez dun téléviseur HDR, vous disposez peut-être déjà dune application TV pour le service que vous souhaitez diffuser.

Roku a un certain nombre de lecteurs différents qui prennent tous en charge le HDR, mais il ny a pas de support pour Dolby Vision sur les appareils Roku.

Amazon Fire TV Stick 4K prend en charge le HDR - y compris Dolby Vision - afin que vous puissiez brancher le stick sur un téléviseur HDR compatible et profiter du contenu provenant dune gamme de sources, y compris Netflix, Amazon Video et Apple TV.

Microsoft a été le premier à lancer une annonce sur les jeux HDR, avec des titres comme Forza Horizon 3 offrant des expériences de jeu merveilleusement vibrantes, enrichies de graphismes HDR. Vous aurez besoin dune Xbox One S ou ultérieure pour en profiter.

Avec la Xbox One X, Microsoft a annoncé une liste de jeux "améliorée". Linclusion sur la liste améliorée signifie que le développeur a fait plus pour améliorer le titre spécifiquement pour Xbox One X et lune de ces améliorations pourrait être HDR - recherchez létiquetage HDR à côté du jeu.

La PlayStation, dautre part, bien quun peu plus tard pour annoncer le jeu HDR, semble faire le plus grand bruit. Sony a annoncé que tous les modèles PS4 recevraient une mise à jour du micrologiciel pour activer le HDR, ce qui est une caractéristique majeure de la PS4 Pro . Sony a également confirmé une large gamme de jeux HDR.

Depuis ces premières annonces, PlayStation et Xbox ont toutes deux continué de développer loffre HDR dans les jeux.

Le smartphone est un appareil assez inexploité pour visualiser le contenu HDR. Lorsque Samsung a lancé le malheureux Galaxy Note 7, lune des fonctionnalités quil a introduites était "Mobile HDR". Le Note 7 na pas survécu, mais le nouveau champion du HDR mobile était le LG G6 , lancé au début de 2017. Le smartphone phare de LG a pris en charge à la fois le HDR10 et le Dolby Vision et cest quelque chose qui se poursuit à travers les lancements de smartphones.

De nombreux téléphones prennent désormais en charge le HDR et vous verrez que dans certains endroits comme le streaming Netflix, ou via des services comme BT Sport, où le streaming HDR nétait à lorigine disponible que sur les tablettes et les téléphones, avant de sétendre à dautres appareils.