Les meilleures stars et chaînes YouTube que vous devriez regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube a plus de choses à regarder que des vidéos amusantes de chats.

Choquant! Nous savons. En fait, il y a tellement de choses à regarder sur le site de partage de vidéos de Google que certains créateurs de contenu sont devenus des "stars YouTube" internationales. Oui, cest une chose. De PewDiePie à Zoella, ces vloggers souvent 20 ans ont réussi à accumuler des millions dabonnés et des milliards de vues ... chacun.

Les gens aiment apparemment regarder les autres vivre leur vie. Mais à part les stars de YouTube, il existe également des chaînes amusantes, éducatives et intéressantes avec dénormes suivis. Epic Rap Battles of History, par exemple, compte près de 13 millions dabonnés - et il sagit simplement de confronter des personnages historiques dans des batailles de rap.

Avec tant de choses, il est facile de se sentir dépassé et étouffé par tout cela. Vous ne voulez probablement même pas vous abonner, ou peut-être le faites-vous. Quel que soit le cas, Pocket-lint peut vous aider. Nous avons réussi à compiler une galerie de 18 chaînes YouTube et de stars YouTube à regarder.

Ceux-ci ne sont pas classés par ordre ou par nombre dabonnés. Ils sont simplement populaires, pertinents ou simplement divertissants. Si vous vous abonnez à tous, vous commencerez certainement à apprendre la culture YouTube, puis vous serez probablement aspiré, et avant que vous ne le sachiez, vous recommanderez des chaînes à dautres.

Technologie primitive

Primitive Technology est une chaîne de technologie rétro fascinante dirigée par John Plant. Cette chaîne publie diverses vidéos "passe-temps" qui montrent le processus de construction dobjets dans la nature sans utiliser la technologie moderne.

Imaginez ce que ce serait si vous étiez bloqué sur une île déserte et deviez construire une hutte pour y vivre, un arc et des flèches pour chasser et une cuisinière pour cuisiner. Si jamais vous êtes dans cette situation, vous le souhaiterez Javais regardé plus de vidéos de cette chaîne.

Casey Neistat

Casey Neistat est peut-être lun des vloggers les plus connus et immédiatement reconnaissables sur YouTube. Ne serait-ce que pour les nuances de marque quil porte dans presque toutes les vidéos. Neistat a rejoint YouTube en 2010, mais réalisait des films et des ondes en ligne bien avant cela également.

Il est largement apprécié pour ses superbes compétences en montage et ses styles de vidéographie. Si vous voulez un avant-goût de sa qualité, nous vous recommandons de regarder cette vidéo du Nerdwriter .

Les gars de Slow Mo

The Slow Mo Guys est une chaîne YouTube gérée par Gavin Free et Daniel Gruchy et se compose essentiellement de vidéos sans fin de toutes sortes de choses filmées au ralenti extrême. La paire utilise des appareils photo haut de gamme assez sérieux pour capturer des images à plus de 380000 images par seconde, ce qui donne des séquences vidéo extrêmement satisfaisantes.

Les vidéos les plus populaires de la paire incluent des choses comme des ballons deau géants qui explosent, des balles tirées sous leau, du pop-corn éclatant au super ralenti et bien plus encore. Ce sont des vidéos très divertissantes et nous ne cessons jamais dêtre impressionnés par le fait que la paire a réussi à faire neuf ans de vidéos au ralenti et de comptage.

Colin Furze

Colin Furze est un YouTuber britannique spécialisé dans la création de toutes sortes de créations dingues, des super pantoufles chauffées à la flamme aux griffes de style Wolverine, en passant par un lanceur de feux dartifice et même un vélo avec des pneus en glace.

Si vous avez déjà pensé à une création dingue à utiliser à lintérieur ou à lextérieur de la maison, il est probable que Colin y ait pensé aussi et en ait probablement fait une réalité.

Remorques de jeu honntes

De la même équipe derrière Honest Trailers vient une autre chaîne, tout aussi hilarante avec des teasers sournois et sournois de jeux vidéo.

Fandom Games présente des bandes-annonces de jeux honnêtes avec des bribes de séquences de jeu mélangées à un travail de voix off brillant. Les vidéos coupent souvent les critiques, même des jeux les plus populaires de notre époque.

Batailles de rap piques

The Epic Rap Battles of History est lune des plus anciennes chaînes YouTube de notre liste - à lorigine, elle a commencé sa vie sur la plate-forme vidéo en 2006. Il sagit dune série vidéo créée par Nice Peter, epicLLOYD, Dave McCary et Maker Studios qui voit des personnages célèbres de lhistoire prenant part à des batailles hilarantes de rap.

Les personnages sont souvent joués par des célébrités ou des stars de YouTube et incluent des génies telles que Steve Jobs contre Bill Gates , Adolf Hitler contre Darth Vader et Elon Musk contre Mark Zuckerberg . Même si vous naimez pas le rap, vous apprécierez lhilarité de ces vidéos.

TED

Si vous êtes un intellectuel ou avez soif de connaissances, vous avez probablement déjà entendu parler des conférences TED.

Cette chaîne partage gratuitement les idées de la conférence TED avec le monde entier. Il comprend des discours brillants de personnes bien informées sur toutes sortes de sujets, par exemple la grande Carole Cadwalladr parlant du rôle de Facebook dans le Brexit ou Stephen Hawking discutant de lunivers .

Remorques honntes

Honest Trailers nest pas une chaîne dédiée en tant que telle, mais plutôt une série de vidéos produites par Screen Junkies .

Ces vidéos agissent essentiellement comme une bande-annonce ironique, souvent sarcastique, régulièrement hilarante pour un film à venir ou déjà sorti. La bande-annonce officielle régulière est souvent utilisée avec une voix off hilarante pour un effet brillant.

Marques Brownlee (MKBHD)

Marques Brownlee est peut-être lun des YouTubers technologiques les plus connus de la planète. Il utilise la poignée MKBHD et crée des vidéos techniques sur YouTube depuis le début de 2009, alors quil navait que 16 ans.

Sa passion pour le sujet et son dévouement à la création de contenu de haute qualité avec un accent sur la «connaissance approfondie des produits dont il parle» ont conduit à son succès actuel et continu sur la plate-forme.

Philip DeFranco

Defranco anime une émission dinformation où il parle de lactualité et de la culture pop qui comptent pour lui et "devraient vous intéresser", dit-il. Il couvre généralement lactualité controversée du jour et a certainement un point de vue intéressant sur le monde.

Philip DeFranco a commencé à créer sa vidéo sur YouTube en 2006 et a maintenant deux chaînes incroyablement populaires PhilipDeFranco et PhillyD

Thrapie Unbox

Lewis Hilsenteger est lhomme derrière la chaîne Unbox Therapy . Cest la chaîne la plus connue sur YouTube pour déballer des produits et les montrer dans toute leur splendeur. Unbox Therapy promet de présenter «les produits les plus cool de la planète. Du tout nouveau smartphone aux gadgets et technologies surprenants dont vous ignoriez lexistence».

En bref, si vous aimez voir des choses sortir des boîtes et être critiquées, alors cette chaîne est faite pour vous.

Dlicieux

Tasty prétend être le plus grand réseau alimentaire au monde et il est certainement populaire - avec plus de 16 millions dabonnés au moment de la rédaction de cet article.

Même si vous ne vous êtes pas déjà abonné à Tasty, vous avez peut-être vu certaines des vidéos produites par la chaîne. Il est bien connu pour créer des vidéos virales avec des vues de haut en bas attrayantes de délicieux aliments créés de manière merveilleusement satisfaisante.

Inventions inutiles

Nous avons couvert le travail de Matt Benedetto avant lorsquil faisait des vagues sur Instagram avec des photos de diverses créations imprimées en 3D dont personne navait besoin .

Depuis lors, il a créé une chaîne YouTube pour montrer son travail - la construction d inventions complètement inutiles pour lère moderne. Ceux-ci incluent tout, des robots qui glissent automatiquement Instagram aux casques de protection pour vos orteils .

Michael Reeves

Michael Reeves dirige une chaîne qui montre essentiellement ce qui se passerait si vous laissiez un savant fou sur Internet et lui donniez trop de bonbons.

Il crée toutes sortes dinventions étranges en modifiant la technologie préexistante avec des résultats hilarants. Comme bricoler un Roomba pour le faire jurer à chaque fois quil se heurte à quoi que ce soit.

Arme dchec

«Chaque succès commence par un échec» est la devise de Fail Army , une chaîne qui montre principalement les gens qui échouent de toutes sortes de manières différentes et hilarantes.

Si vous obtenez votre coup de pied en regardant les gens tomber, se blesser ou faire des choses embarrassantes en général, alors cest tout.

Noclip

Noclip est une chaîne documentaire basée sur YouTube qui examine et analyse toutes sortes de jeux vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et vous pourrez voir de longs documentaires approfondis sur vos jeux et jeux préférés dont vous navez peut-être pas entendu parler. Ce sont des vidéos incroyablement longues et brillamment détaillées qui vous donnent des informations inédites sur les jeux et leur création.

Zach King

Zach King est un Américain qui est devenu célèbre sur Vine mais qui a poursuivi son art sur TikTok, Instagram et YouTube. Il utilise un mélange de talent magique et de montage vidéo intelligent pour créer des vidéos complètement divertissantes centrées sur ses illusions.

Le monde de Ryan

La plupart de YouTube est composé dadultes partageant leur opinion, leur travail ou leur art avec le monde entier, mais Ryans World est différent. Cette chaîne présente un petit garçon du nom de Ryan Kaji qui déballe, examine et joue régulièrement avec divers jouets. Ses vidéos obtiennent des millions de vues et sont incroyablement populaires. En prime, la plupart des jouets utilisés dans les vidéos sont donnés à des œuvres caritatives.

Adam Savage est test

Si vous avez déjà regardé MythBusters, vous savez qui est Adam Savage. Vous pouvez désormais continuer à lapprécier en vous abonnant à sa propre chaîne YouTube.

Cette chaîne voit le grand Adam Savage construire toutes sortes de gadgets et de gadgets insensés. Il montre également divers accessoires de cinéma, y compris des choses comme la combinaison spatiale de The Martian. Si vous aimez sortir, cest la chaîne quil vous faut.

MrBeast

Jimmy "MrBeast" Donaldson sest peut-être fait un nom connu ces derniers temps avec la plus grande collaboration YouTube de tous les temps pour sauver la planète en plantant 20 millions darbres , mais il est devenu un acteur majeur de la scène YouTube depuis un bon moment maintenant. Il a commencé sur YouTube en 2012, mais ce nest pas quil a commencé à faire des cascades comme senregistrer en comptant jusquà 100000 personnes quil a commencé à gagner du terrain.

Maintenant, MrBeast est surtout connu pour la création de vidéos qui se concentrent sur le don de milliers de dollars à des personnes aléatoires en ligne (des streamers Twitch généralement inconnus) et des défis "dernier à quitter" qui opposent les joueurs les uns aux autres pour la promesse dun gros prix en espèces. Les vidéos de MrBeast sont certainement inhabituelles et vous vous demandez doù vient tout largent, mais vous voyez que ses vidéos obtiennent des dizaines de millions de vues chacune, tout devient clair.

Peter McKinnon

Peter McKinnon est un photographe, cinéaste et vlogger canadien qui est rapidement sorti dune relative obscurité pour devenir lun des créateurs les plus populaires sur YouTube. Ses vidéos consistent en un mélange de contenu qui comprend des vlogs, des œuvres en coulisses et des vidéos de conseils pour les vidéastes et photographes en herbe.

Si vous envisagez YouTube comme une carrière ou si vous voulez simplement avoir de linspiration pour créer votre propre contenu, cest lhomme à suivre. Peter McKinnon a collaboré avec dautres grands YouTubers, y compris des personnes déjà présentes sur cette liste.

Le Nerdwriter

Le Nerdwriter, AKA Evan Puschak, crée des essais vidéo fascinants et complexes sur lart des autres.

Quil sagisse de disséquer les nuances politiques de The Truman Show , danalyser Comment Donald Trump répond aux questions ou de démolir l incroyable filmographie de David Fincher The Nerdwriter couvre le tout dune manière vraiment excellente et engageante.

Mauvaise lecture des lvres

Avez-vous déjà mis la télévision en sourdine et prétendu faire les voix off de lémission que vous regardiez? Faire dire aux acteurs des choses hors du personnage de manière hilarante? Non? Seulement nous?

Eh bien, si vous ne lavez jamais fait, vous obtiendrez certainement un gloussement de cette chaîne qui fait exactement cela . De manière vraiment convaincante aussi.

Les gens sont formidables

People are Awesome est fondamentalement lopposé de Fail Army, avec des vidéos montrant des gens réalisant toutes sortes de prouesses magnifiques, du parkour au skateboard, au wakeboard, au parachutisme, à lhaltérophilie et plus encore.

Ce sont les types de vidéos que vous regarderez et souhaiteriez pouvoir copier, mais sachez que vous finirez probablement par vous blesser de manière horrible.

Conseils techniques Linus

Linus Tech Tips est lune des chaînes technologiques les plus populaires sur YouTube. Cest certainement une chaîne méga geek et vraiment agréable à regarder. Initialement lancée par le Canadien Linus Gabriel Sebastian en 2007, la chaîne a rapidement gagné en popularité aux côtés de ses autres chaînes Techquickie, TechLinked et Channel Super Fun.

La qualité de production de Linus Tech Tips a certainement augmenté au fil des ans, car de plus en plus de personnes ont été embauchées pour travailler sur la production vidéo. Il y a des vidéos brillantes dans les coulisses et les tournées de studio créées par Gamers Nexus (qui valent également la peine dêtre abonnées) qui montrent à quel point les vidéos doivent être travaillées.

Athlean-X

Il existe de nombreuses chaînes de perte de poids et dexercice sur YouTube, mais Athlean-X est différent. Il est dirigé par Jeff Cavaliere, un homme qui connaît bien ses affaires. Il a travaillé comme physiothérapeute et comme entraîneur de musculation / conditionnement pour les Mets de New York, ainsi que de nombreuses célébrités et athlètes sportifs sur le fitness et la musculation.

Ce canal noffre pas de solutions rapides ou de raccourcis en six packs, mais offre plutôt un aperçu réel des techniques appropriées, de la science bien documentée et plus encore. Il est bien connu pour colorer son corps avec des marqueurs pour montrer des groupes musculaires particuliers et comment les frapper. Il y a une raison pour laquelle la chaîne compte plus de huit millions dabonnements. Abonnez-vous pour les gains!

Binging avec Babish

Binging with Babish est un autre canal pour les gourmets. Cette chaîne voit le chef passionné Andrew Rea recréer des plats et des plats emblématiques de films et démissions de télévision classiques. Ces événements sont mieux résumés par la bande-annonce de la chaîne, mais si vous avez un œil pour la nourriture délicieuse, vous ne serez pas déçu par celui-ci.

Tom Scott

Tom Scott est un superbe YouTuber britannique qui est surtout connu pour sa série de vidéos " Things you might not know " où il éduque les masses sur toutes sortes de choses, de la façon de faire une tasse de thé à la façon dont vous pouvez entendre la différence entre froid et eau chaude.

Si vous aimez les vidéos de connaissances de petite taille, cette chaîne est faite pour vous. Nous aimons particulièrement sa vidéo expliquant pourquoi les prises britanniques sont meilleures que les autres.

Écrit par Maggie Tillman et Adrian Willings.