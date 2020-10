Quest-ce quAndroid TV et comment fonctionne-t-il?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Google a fermé Google TV il y a quelques années, il a remplacé la plate-forme par quelque chose de complètement différent: Android TV.

Il a été relativement bien accueilli par les développeurs et les fabricants. Google TV manquait dapplications, mais Android TV a accès au Play Store, de sorte que les développeurs disposant dune application mobile peuvent facilement appliquer certaines modifications pour créer une application Android TV. De plus, Android TV prend en charge Google Cast. En un mot, Android TV est essentiellement optimisé pour Android pour le grand écran.

Il est facile à utiliser, peut être contrôlé par la voix à laide de l Assistant Google et possède des applications décentes. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris son fonctionnement, quand vous pouvez lutiliser et quels appareils loffrent.

En termes simples, Android TV est conçu pour apporter le genre de choses que vous appréciez sur votre téléphone sur votre téléviseur. Cela ne signifie pas que vous prendrez des appels via votre téléviseur ou que vous parcourez des courriels, mais il sagit de la facilité de navigation, de laccès au divertissement et de linteractivité simple. Il sagit de rendre votre téléviseur intelligent et de le faire avec une interface reconnaissable et facile à utiliser.

Il offre un contrôle vocal grâce à lintégration de Google Assistant et vous donne le contrôle sur dautres appareils, comme votre téléphone Android et votre montre WearOS . Linterface basée sur des cartes se comporte de manière familière, ce qui facilite les choses que vous voulez faire sans un système de menus alambiqué.

Des applications de divertissement essentielles sont disponibles et les développeurs dapplications Android ont la possibilité dadapter les applications à lexpérience sur grand écran. Cela peut être nimporte quoi, des services dinformation comme la météo aux jeux. Android TV vous permet de personnaliser rapidement le contenu de votre téléviseur en fonction de vos besoins.

Pour un fabricant de téléviseurs, cela présente un avantage distinct: pourquoi concevoir votre propre plate-forme de télévision intelligente, alors que Google la déjà fait? Pourquoi développer vos propres applications, alors que la communauté se développera pour Android TV? Pourquoi avoir votre propre boutique dapplications alors quAndroid TV propose Google Play? Pour Google, il offre également un avantage distinct: il met Android sur grand écran dans votre maison, et il offre une autre avenue pour vous servir son contenu.

Android TV est simple à apprendre et à utiliser. Lorsque vous allumez votre téléviseur ou votre décodeur, vous verrez lécran principal / lécran daccueil. Il est rempli dun flux vertical de lignes et vous naviguez à travers chaque ligne de gauche à droite. La rangée du haut est la barre de découverte de contenu, qui met en évidence le contenu suggéré des applications populaires que vous utilisez. Vous pouvez voir des didacticiels sur YouTube ou The Walking Dead de Google Play TV et films.

En haut de linterface, vous verrez lutilitaire de recherche optimisé par Google Assistant. Android TV prend en charge les commandes vocales, tant que vous disposez du matériel nécessaire pour permettre à Android TV de vous entendre. En fait, toute linterface est basée sur la recherche activée par la voix, que vous pouvez utiliser via des télécommandes en un clic avec un micro intégré. Cliquez simplement dessus pour lancer votre recherche.

Les commandes vocales prises en charge incluent simplement la déclaration dun titre de jeu vidéo ... ou des recherches plus complexes comme "Tous les films oscarisés de 1989". Lorsque vous prononcez une recherche, Android TV ne vous montrera pas seulement tous les résultats associés dans Google Play, mais également les résultats de Netflix, Hulu, etc. Lorsque vous parcourez les résultats, vous remarquerez des cartes pratiques ci-dessous. Ils contiennent des informations telles que qui est qui dans le film que vous êtes sur le point de regarder, dautres titres populaires du développeur de jeux vidéo que vous parcourez, des clips YouTube présentant lacteur que vous regardez, etc.

Maintenant, revenons aux lignes verticales de lécran daccueil. La deuxième ligne est une liste dapplications en vedette, comme Netflix, Amazon Instant Video, BBC iPlayer, etc. Sur certains téléviseurs et appareils, vous pouvez également voir les applications du fabricant.

Vous verrez également une rangée verticale pour les entrées TV, comme HDMI 1 et HDMI 2, vous permettant de contrôler et de basculer facilement entre les entrées, tandis que la rangée verticale ci-dessous présente les applications que vous avez téléchargées ou disponibles sur votre appareil, comme le Google Play Store, Musique, Album, Films et TV Google Play, etc. Cliquez sur lune de ces applications pour parcourir et trouver plus de contenu.

Vous pouvez parcourir la liste complète des applications Android TV disponibles ici .

Sous la ligne Applications, vous verrez une liste de tous les jeux que vous avez téléchargés. Android TV prend en charge les jeux à un joueur, à plusieurs joueurs, en ligne et hors ligne. Vous pouvez utiliser jusquà quatre manettes de jeu, téléphones Android ou tablettes à la fois lorsque vous affrontez des amis. Vous pouvez également terminer un niveau sur votre téléphone et jouer au suivant sur votre téléviseur, car Google Play Jeux enregistre votre progression.

La dernière ligne de lécran daccueil nest pas nécessairement une ligne, mais plutôt une zone de dédicace dans laquelle vous pouvez cliquer pour accéder aux paramètres, aux minuteries et aux guides daide. Si vous entrez dans loption Paramètres, vous verrez les paramètres de Smart TV tels que Configuration des chaînes, Entrées externes, Affichage, Son, ainsi que les menus Réseau et Accessoires pour Google Cast, Bluetooth (vous pouvez donc ajouter un appareil) et Préférences système et quoi pas.

Lune des fonctionnalités les plus intéressantes dAndroid TV est la possibilité de lutiliser pour la diffusion. Android TV est livré avec Chromecast intégré.

Si vous ne possédez pas de téléviseur compatible Android TV, mais que vous souhaitez diffuser du contenu de votre ordinateur portable ou de votre appareil mobile sur votre téléviseur, vous devez acheter un dongle Chromecast HDMI de Google et le brancher sur votre téléviseur. Mais pas si vous possédez un téléviseur ou un décodeur Android TV. Avec un seul, vous pouvez tout envoyer, des films et de la musique ou même des onglets de navigateur à votre téléviseur.

Aucun dongle HDMI Chromecast nest requis. Appuyez simplement sur le bouton Diffuser de votre application mobile pour commencer à jouer sur votre téléviseur.

LG sest tourné vers WebOS en 2014 pour son interface TV sur ses meilleurs téléviseurs et les résultats ont été excellents. Samsung, dautre part, a poussé une plate-forme dans laquelle il a beaucoup investi: Tizen . Quoi quil en soit, si vous recherchez un nouveau téléviseur intelligent, la plupart des fabricants proposent leurs propres interfaces.

Les décodeurs tels que Apple, Roku et Amazon sont un autre ennemi dAndroid TV. Alors que les appareils Roku essaient dêtre neutres et offrent un accès aux magasins de contenu de Google et dAmazon, Apple TV sert principalement les produits dApple et les appareils Amazon Fire TV poussent également fortement Amazon Prime Video et les propres services dAmazon en premier.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Chris Hall.