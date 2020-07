Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cinéphiles, réjouissez-vous! Il y a un tas de nouveaux films qui sortent bientôt - dont beaucoup devraient faire leurs débuts via des plateformes de streaming uniquement pendant la pandémie. Nous dressons notre liste des meilleurs films à venir en 2020 et au-delà, avec leurs dates de sortie et les dernières bandes-annonces. Prendre plaisir.

Date de sortie: 6 novembre 2020 (États-Unis)

6 novembre 2020 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Réalisateur: Cate Shortland

Cate Shortland Vedettes: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle William, Hurt Ray Winstone et Rachel Weisz

Les fans de Marvel réclament un film Black Widow autonome depuis que Scarlett Johansson a amené le super-espion sur grand écran en 2010 avec Iron Man 2. Situé après la guerre civile (2016), Black Widow (2020) voit Natasha Romanoff - alias Black Veuve - sur un voyage où elle est forcée de confronter son passé ".

Date de sortie: 6 août 2020 (États-Unis)

6 août 2020 (États-Unis) Première au cinéma ou en streaming: Streaming (HBO Max)

Streaming (HBO Max) Réalisateur: Brandon Trost

Brandon Trost Vedettes: Seth Rogen, Sarah Snook, Jorma Taccone et Maya Erskine

Seth Rogan incarne Herschel Greenbaum, un immigrant qui tombe dans une cuve de jus de cornichon en 1920 qui le préserve parfaitement pendant 100 ans afin quil puisse rencontrer son plus vieil parent vivant, Ben Greenbaum, également joué par Seth Rogan.

Date de sortie: 3 septembre 2020 (États-Unis)

3 septembre 2020 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Réalisateur: Christopher Nolan

Christopher Nolan Vedettes: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine et Kenneth Branagh

Le dernier film du cinéaste Christopher Nolan est un film despionnage de science-fiction où le personnage de John David Washington est chargé de sauver le monde en utilisant un type de technologie de manipulation du temps.

Date de sortie: 28 août 2020 (États-Unis)

28 août 2020 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Réalisateur: Josh Boone

Josh Boone Vedettes: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga

Il sagit du dernier film X-Men produit par Fox avant de vendre les droits à Disney. On sattend à ce que le film soit autant un film dhorreur quun film de super-héros - les jeunes mutants qui ont été emprisonnés dans un certain type dasile commencent à vivre un événement surnaturel.

Date de sortie: Disney a récemment annoncé que le film était retardé afin quils puissent trouver le meilleur moyen de présenter ce film au public.

Disney a récemment annoncé que le film était retardé afin quils puissent trouver le meilleur moyen de présenter ce film au public. Première au cinéma ou en streaming: à déterminer

déterminer Réalisateur: Niki Caro

Niki Caro Vedettes: Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An Gong et Li Jet Li

Le remake en direct du classique animé de Disney Mulan a déjà vu sa date de sortie repoussée quatre fois, la dernière annonce de Disney indiquant quil pourrait envisager une sortie en streaming pour le film.

Date de sortie: 18 décembre 2020 (États-Unis)

18 décembre 2020 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Directeur: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Vedettes: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley, Henderson et Zendaya

Cette adaptation remplie de stars du roman de science-fiction de Frank Herbert met en vedette Timothée Chalame dans le rôle de Paul Atreides. Il dirige un groupe de personnes qui se battent pour le contrôle de la planète Arrakis et de son précieux commerce de lépice connue sous le nom de Melange.

Date de sortie: 20 novembre 2020 (États-Unis) | 12 novembre 2020 (Royaume-Uni)

20 novembre 2020 (États-Unis) | 12 novembre 2020 (Royaume-Uni) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Réalisateur: Cary Joji Fukunaga

Cary Joji Fukunaga Vedettes: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes

Daniel Craig est de retour. Cest un James Bond à la retraite qui revient au MI6 pour aider à arrêter le mystérieux méchant de Rami Malek.

Date de sortie: 2 octobre 2020 (États-Unis)

2 octobre 2020 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Réalisateur: Patty Jenkins

Patty Jenkins Vedettes: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright et Connie Nielsen

Cette suite de Wonder Woman reprend soixante ans après le premier film centré sur la Première Guerre mondiale. Gal Gadot revient en tant que Wonder Woman, tandis que Kristen Wiig est sur le point de jouer le méchant connu sous le nom de Cheetah.

Date de sortie: 2 avril 2021 (États-Unis)

2 avril 2021 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Réalisateur: Justin Lin

Justin Lin Vedettes: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren et Charlize Theron

Après Le destin des furieux (2017), Dominic Toretto doit affronter son passé et sauver ceux quil aime le plus dun assassin mortel et talentueux et dun pilote de haute performance: le propre frère de Dominic, Jakob, qui travaille avec un vieil ennemi, Cipher, hébergeant une vendetta personnelle contre Dominic.

Date de sortie: 15 octobre 2021 (États-Unis)

15 octobre 2021 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Directeur: David Gordon Green

David Gordon Green Vedettes: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Robert Longstreet, Nancy Stephens et Charles Cyphers

La suite dHalloween de 2018 reprend là où le dernier film sétait arrêté: Laurie Strode, avec sa fille et sa petite-fille, échappant à Michael Myers en le piégeant dans une maison en feu.

Date de sortie: 30 juillet 2021 (États-Unis)

30 juillet 2021 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Directeur: Jaume Collet-Serra

Jaume Collet-Serra Vedettes: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti

Emily Blunt joue le Dr Lily Houghton. Elle paie Frank Wolff de Dwayne Johnson pour lemmener en Amazonie à la recherche dun arbre aux vertus curatives mystérieuses.

Date de sortie: 2 juillet 2021 (États-Unis)

2 juillet 2021 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Directeur: Joseph Kosinski

Joseph Kosinski Vedettes: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris et Val Kilmer

Tom Cruise revient dans le rôle du flyboy Maverick, mais doit affronter les erreurs du passé alors quil commence à former la prochaine génération de pilotes de chasse.

Date de sortie: 5 mars 2021 (États-Unis)

5 mars 2021 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Réalisateur: Jason Reitman

Jason Reitman Vedettes: Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd

Après avoir emménagé dans lancienne maison de leur grand-père décédé, un frère et une sœur découvrent que leur ancien grand-père était lun des premiers Ghostbusters.

Date de sortie: 23 avril 2021 (États-Unis)

23 avril 2021 (États-Unis) Théâtre ou première en streaming: Théâtre

Théâtre Réalisateur: John Krasinski

John Krasinski Vedettes: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou et John Krasinski

Emily Blunt revient pour la suite du succès surprise de 2018, A Quiet Place, qui voit sa famille forcée de quitter la sécurité de lenceinte dans laquelle elle vit.

Écrit par Maggie Tillman.