(Pocket-lint) - Si vous êtes comme nous, vous essayez de regarder autant de films de Noël que possible pendant la période des fêtes.

Il y a des tonnes de choix après tout, y compris des classiques cultes et, bien sûr, le film de vacances bizarre occasionnel que vous appréciez secrètement. Mais au lieu de vous précipiter dans la neige jusquà un magasin de vidéos (si ceux-ci existent encore) pour obtenir des copies physiques, vous devriez simplement entrer dans le 21e siècle et les diffuser. De Disney + à Netflix, les services de streaming de films disponibles sont nombreux.

Tout ce que vous avez à faire est de parcourir la liste ci-dessous, de choisir un film, puis de choisir un service de streaming pour le regarder. Nous avons inclus des liens vers chacun deux pour les sites américains. Certains que nous avons choisis coûtent un tout petit peu dargent, tandis que dautres sont gratuits. Joyeux Noel!

Regardez-le maintenant: Disney + , Amazon , Vudu

Le royaume dArendelle est plongé dans un hiver sans fin lorsque la princesse Elsa senfuit après que ses pouvoirs magiques hivernaux aient été révélés au peuple, laissant sa sœur Anna comme seule personne à la retrouver.

Regardez-le maintenant: Netflix

Deux frères et sœurs préparent un piège pour pouvoir voir le Père Noël quand il descend de la cheminée, mais lorsquils se faufilent dans son traîneau, ils provoquent un accident qui fait tomber son traîneau en panne. Les deux enfants, le Père Noël et ses lutins devront travailler ensemble sils veulent sauver Noël.

Regardez-le maintenant: Amazon

Certaines histoires de Noël sont toujours amusantes à revoir. Cette fois, Benedict Cumberbatch exprime le grand, méchant Grinch est ce récit du classique du Dr Seuss, qui voit le cœur du gars vert grandir de trois tailles.

Regardez-le maintenant: Netflix

Un jeune facteur est envoyé pour établir un bureau de poste dans une ville reculée de lextrême nord, où il rencontre un vieux fabricant de jouets du nom de Klaus. Le facteur commence à livrer des lettres denfants à Klaus, et ensemble, ils commencent à livrer des jouets dans les cheminées des habitants de la ville.

Regardez-le maintenant: Disney +

La fille du Père Noël, Noelle, doit aller chercher son frère, Nick, qui sest enfui en Arizona plutôt que dassumer le devoir du Père Noël. Une fois quelle a retrouvé son frère, elle se rend compte quil na aucun intérêt à retourner au pôle Nord. Noelle doit trouver quelquun pour être le Père Noël pour sauver Noël.

Regardez-le maintenant: Netflix

Une femme, surnommée «lhéritière du parti», passe un marché avec son père après sa dernière gaffe publique. Elle prendra le contrôle de lentreprise de jouets de son père si elle passe les vacances dans la petite ville où lentreprise a commencé avec seulement 100 $ à son nom.

Regardez-le maintenant: YouTube , iTunes , Google Play , Amazon

Un escroc ivre et son partenaire se font passer pour le Père Noël et son aide elfe pour cambrioler un grand magasin la veille de Noël, mais tout en encaissant le magasin, lescroc forme une amitié improbable avec un jeune garçon maladroit.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

George Bailey passe sa vie à penser aux autres, contribuant à faire en sorte que tous ceux qui les entourent réalisent leurs rêves aux dépens des siens. Lorsque largent est égaré, ce qui pourrait conduire à larrestation de George, son ange gardien, Clarence, lui montre ce que le monde aurait été sil navait jamais existé.

Regardez-le maintenant: Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

Les Muppets racontent leur propre version remplie de rire de la rédemption dEbenezer Scrooge. Il y a aussi une tonne de grands numéros musicaux tout au long du film. Si cela ne suffit pas, il y a aussi Micheal Caine en tant que Scrooge très sérieux se plaignant du fait que ses locataires muppet ne paient pas de loyer.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Le Père Noël ramène par erreur un bébé au pôle Nord, où il a grandi en tant que copain lelfe. Une fois que sa taille et son manque de talent dans la construction de jouets deviennent un problème, il se rend à New York pour rencontrer son père, qui a régulièrement sa place sur la liste des vilains.

Regardez-le maintenant: Netflix , Amazon , Google Play , Vudu

Un avare vert tente de ruiner Noël pour tous les Whos à Whoville jusquà ce quil apprenne ce quest vraiment Noël. Cette interprétation du classique du Dr Seuss est la seule version en direct et présente Jim Carrey dans le rôle du Grinch.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Avec le chômage actuel de son mari et Noël en route, Ginny a du mal à ressentir beaucoup denthousiasme pour les vacances. Ses deux enfants, avec laide dun ange nommé Gideon, lui montrent que Noël nest pas seulement une question de cadeaux, mais des personnes que vous aimez.

Regardez-le maintenant: Vudu

Rudolph est né avec un nez rouge, ce qui oblige dautres rennes à le traiter comme un paria jusquà ce quil quitte le pôle Nord, mais juste au moment où il part, une tempête sinstalle, et le Père Noël pourrait utiliser quelquun avec un nez rouge vif pour le guider à travers il.

Regardez-le maintenant: Vudu

Lun des classiques du dessin animé qui sont devenus des incontournables de Noël, The Little Drummer Boy suit un petit garçon orphelin dont la vie a changé à jamais lorsquil rencontre trois sages en route pour Bethléem.

Regardez-le maintenant: Vudu

Vous êtes-vous déjà demandé doù venaient la plupart de vos traditions de Noël préférées? Eh bien, Santa Claus is Comin to Town a toutes les réponses sur la façon dont Kris Kringle est devenu le Père Noël, a épousé Mme Claus et le reste de son histoire dorigine.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Le renne au nez rouge préféré de tout le monde part à la recherche du bébé Nouvel An avant minuit le soir du Nouvel An. Celui-ci pourrait être mieux gardé pour une rewatch du Nouvel An avec les enfants.

Regardez-le maintenant: Vudu

Un groupe denfants trouve un chapeau de magicien, enfile son bonhomme de neige et lui donne vie. Après une courte balade en ville, le magicien vient chercher son chapeau et les enfants devront larrêter sils veulent garder leur nouvel ami gelé en vie.

Regardez-le maintenant: Amazon , YouTube, Google Play

Le classique du dessin animé original a été diffusé comme émission spéciale en 1966 avec le Grinch exprimé par Boris Karloff alors quil tente et échoue de ruiner Noël pour tous les Whos à Whoville.

Regardez-le maintenant: Apple TV

Charlie Brown a du mal à trouver lesprit de Noël. Alors quil voit ses amis obsédés par la partie commerciale, de Snoopy en compétition dans le spectacle de lumière du quartier à lincroyable liste de Noël de Sally, Charlie Brown devient de plus en plus obsédé par la recherche de quelque chose de plus proche du vrai sens de Noël.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Que vous soyez davantage en rapport avec Ralphie qui veut sa carabine à air comprimé officielle Red Ryder Carbon Action 200 Shot Range pour Noël ou son vieil homme criant des obscénités à la fournaise au sous-sol, Une histoire de Noël doit être visionnée chaque décembre.

Regardez-le maintenant: iTunes , Google Play, Amazon , YouTube

Lode dAdam Sandler à la saison des fêtes remplie de chansons accrocheuses et de blagues de pet. Il suit Davey Stone alors quil est condamné à suivre un programme de formation darbitres avec Whitey Duvall, 70 ans, ou à recevoir une peine de 10 ans de prison.

Regardez-le maintenant: iTunes , Google Play , Amazon , Apple

Une famille dysfonctionnelle pousse un jeune garçon à écrire une lettre au Père Noël pour souhaiter que sa famille retrouve son esprit de Noël. Malheureusement, il le détruit après que ses cousins laient lu à haute voix à la famille, alors Krampus - et non le Père Noël - répondra à son souhait.

Regardez-le maintenant: Netflix

Bill Murray organise une spéciale de vacances étoilée lors dune tempête de neige à New York qui comprend George Clooney, Amy Poehler, Miley Cyrus, Paul Shaffer, Chris Rock et bien dautres.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Du premier ministre nouvellement élu tombé amoureux dun assistant à un passé de son premier rocker essayant de décrocher un dernier sommet avec une mélodie de Noël, ce film montre comment les vacances se déroulent pour huit couples différents au cours du mois trépidant avant Noël. différentes façons.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

Jake est promis à la Porsche classique de son père sil rentre à la maison pour Noël; le seul problème est quil a été jeté dans le désert avec un chapeau de Père Noël et une barbe collés à sa tête avec à peine plus de temps pour rentrer à la maison.

Regardez-le maintenant: Amazon , iTunes , Vudu

Les deux riches frères Duke orchestrent un plan pour que le gars riche et tendu Winthrope change de place avec le pauvre arnaqueur, Billy Ray Valentine, pour parier sur la façon dont les deux vont réagir. Finalement, les deux réalisent le plan et travaillent ensemble pour renverser la situation sur les Dukes.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Après une rupture, Jenny emménage avec son frère aîné, Jeff, et sa femme et son enfant de deux ans juste avant Noël. Alors que la relation a ses difficultés, Jenny et la femme de Jeff, Kelly, sentraident pour réaliser des vérités importantes sur eux-mêmes et sur ce dont ils ont besoin pour être heureux.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ladorable gaffeur Ernest prend le Père Noël comme tarif dans son taxi et se lance dans une aventure, où il doit rendre le sac de jouets du Père Noël et laider à lui trouver un successeur avant que Noël ne soit ruiné.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

John et Sara se rencontrent pendant la saison de Noël à New York, et à cause des superstitions de Sara, ils écrivent leurs coordonnées sur un livre et un billet de cinq dollars. La seule façon pour eux de continuer leur romance naissante est de trouver les coordonnées de chacun.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ben Affleck joue un homme, nommé Rudy, qui assume lidentité de son camarade de cellule mort Nick pour obtenir une fille à sa sortie de prison. Le seul problème est que cette fille a un frère qui va le kidnapper et le forcer à aider à voler un casino où travaillait son compagnon de cellule mort.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Une femme tendue rentre à la maison avec son petit ami pour rencontrer sa famille pour les vacances. Malheureusement, la femme et la famille ne sentendent pas exactement, ce qui a conduit à de nombreux moments difficiles avant que la famille puisse trouver le bonheur en ce Noël.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , iTunes, Vudu

Grumpy Cat aura-t-elle le pire Noël de sa vie ou pourra-t-elle trouver du bonheur avec le vrai sens de Noël? Limportant est que nous puissions regarder un chat grincheux dans un chapeau de Père Noël face à un groupe de gens heureux.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

Lors de leur premier Noël sans leur fille à la maison. les Krank ont lintention de sauter complètement Noël. Malheureusement, leurs voisins ne les laisseront pas faire. Mais lorsque leur fille a un changement de plan de dernière minute et décide de rentrer à la maison, toute la communauté se mobilise pour lui montrer que lesprit des Fêtes nest jamais parti.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney Plus

Un récit animé du classique des Dickens avec Jim Carrey exprimant le Scrooge. Regardez le fantôme de Noël du passé, du présent et du futur emmener le vieil Ebenezer dans un voyage éclair dans le temps pour lui montrer lerreur de ses manières.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , HBO Max

John McClaine arrive à Los Angeles la veille de Noël pour voir son ex-femme. Au moment où il arrive à Nakatomi Plaza, le terroriste Hans Gruber prend le contrôle de la tour dans sa tentative de voler des millions dobligations au porteur. Yippee ki yay.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Elizabeth est une écrivaine culinaire qui a menti à propos de toutes les chroniques quelle a écrites et doit maintenant organiser un dîner pour son patron et son plus grand fan, un héros de guerre de retour doutre-mer. Cest donc soit avoir une fausse famille, soit perdre son emploi.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Arthur Christmas montre comment un processus de livraison de cadeaux trop modernisé conduit à perdre un seul cadeau. Le fils maladroit du Père Noël, Arthur, est chargé par son grand-père de livrer le cadeau à lancienne, avec un vieux traîneau et les arrière-petits-enfants des rennes dorigine.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play, iTunes , Vudu

Eyes Wide Shut est peut-être le seul film que vous ne pouvez pas regarder avec vos enfants. Après que sa femme a avoué lavoir presque trompé, un homme passe une nuit dangereuse de découverte de soi. Ce nest pas directement un film de Noël, mais il se déroule pendant les vacances et est amusant à regarder pour les parents.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Un jeune garçon commence à perdre sa croyance au Père Noël jusquà ce quun train magique apparaisse devant sa maison la veille de Noël. En montant dans le train, le garçon part pour un voyage magique vers le pôle Nord à bord du Polar Express avec le personnage de vacances préféré de tous, Tom Hanks.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Un couple qui suit une thérapie et qui a appris à se détester finit par passer les vacances ligoté par un cambrioleur, joué par Denis Leary, qui finit par être un grand thérapeute à part entière.

Regardez-le maintenant: Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ce film étranger raconte lhistoire réconfortante du premier Noël de la Première Guerre mondiale. Sans instructions ni négociations, les soldats des deux côtés ont déposé les armes et célébré ensemble pendant une nuit.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Un couple qui a tous les deux des parents divorcés a quatre Noëls de famille auxquels il ne veut pas assister. Alors que leurs familles les poussent au bord de se quitter, leur relation finit par sortir des vacances encore plus forte.

Regardez-le maintenant: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

Arnold promet à son fils une poupée Turbo Man pour Noël - le seul problème est quils sont tous épuisés. Il passe toute la veille de Noël à se battre bec et ongles pour mettre la main sur un Turbo Man, avant de revêtir le costume lui-même et de combattre Sinbad lors de la grande parade de Noël.

Lhistoire classique dune jeune fille qui rêve que ses jouets prennent vie et que son casse-noisette la sauve du roi des souris. Gardez lœil ouvert pour un Macaulay Culkin pré-Home Alone.

Un homme daffaires égoïste se réveille à côté de lamour de sa vie quil a quitté il y a des décennies et de leurs trois enfants quil na jamais eu. Alors quau début, il est malheureux à propos du changement, il vient voir ce quil a manqué.

Un évêque demande laide du ciel dans sa mission de construire une cathédrale. La réponse se présente sous la forme dun ange, joué par Carey Grant, qui est là pour aider non seulement avec la cathédrale, mais aussi pour sauver le mariage de lévêque.

Micheal Keaton joue un musicien qui meurt en essayant de rentrer chez lui dans sa famille à Noël. Lannée suivante, il revient en bonhomme de neige avec une dernière chance de passer Noël avec son fils.

Gizmo peut sembler un cadeau adorable et parfait jusquau moment où ses frères visqueux mettent la main sur vous. Vous voudrez peut-être boucher les oreilles de votre enfant lorsque vous découvrirez lhistoire du cadavre du Père Noël coincé dans une cheminée pendant deux semaines.

Jack, roi dHalloween, découvre la magie de Noël et se passionne immédiatement pour les vacances. Malheureusement, le reste des gens dHalloweentown na aucune idée de ce que Jack voit dans les nouvelles vacances.

Après avoir fait un trou dans une montagne en Finlande, un groupe dhommes se rend compte quils ont sorti quelque chose dhorrible et de mortel: le Père Noël. De là, cest une course contre la montre pour tenter de refermer lhorrible monstre.

Lun des films dhorreur slasher originaux des années 70 double un grand film de Noël effrayant de fin de soirée. Regardez comme un psychopathe fait des ravages sur un groupe de jeunes sœurs de la sororité la veille de Noël.

Deux collègues qui ne peuvent pas se supporter commencent à tomber amoureux lorsquils deviennent des correspondants anonymes. Si cela vous semble vaguement familier, cest parce que Youve Got Mail est basé sur ce film.

Si vous êtes un grand fan de chansons classiques de Noël, alors cest un film que vous devrez regarder. Bing Crosby et Fred Astaire tentent dimpressionner une belle fille dans un hôtel qui nest ouvert que pendant les vacances.

Regardez-le maintenant: YouTube , Netflix , Amazon , Google Play , iTunes Deux anciens soldats devenus crooners font équipe avec une paire de sœurs chanteuses et se rendent au Vermont pour un Noël blanc, mais constatent quil ny a pas du tout de neige là-bas. Léquipage se met ensuite au travail pour aider son ancien commandant à sauver son entreprise de chambres dhôtes avec une performance spéciale.

Un vieil homme qui passe par Kris Kringle remplace un Père Noël ivre dans le défilé de Macy avant de devenir un succès dans les grands magasins pendant la saison des vacances. Finalement, il doit passer un procès pour déterminer sa santé mentale, car il croit être le Père Noël.

