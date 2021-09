Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Juste au bon moment, le lendemain même de lannonce par Apple dun nouvel iPad mini , Xiaomi met laccent sur le combat des tablettes Android avec son Pad 5.

Ce nest pas une grande surprise quune nouvelle tablette Xiaomi soit sur les cartes, car la même tablette a été annoncée en Chine en août pour ce marché. Le principal élément à retenir pour cette révélation de septembre est que le Pad 5 est prévu pour une sortie européenne.

Alors quattendre de cette tablette ? Il sagit dun appareil de 11 pouces, doté dun écran LCD plutôt que dun écran OLED, et est construit sur du matériel Qualcomm Snapdragon 860 légèrement plus ancien.

Par conséquent, cela ne peut pas tout à fait être qualifié dultra haut de gamme - ce qui avait été suggéré à lorigine en mai de cette année - mais cest dans lintérêt de maintenir une tarification efficace.

Après tout, il est assez rare de voir des tablettes Android annoncées ces jours-ci, avec seulement Xiaomi et, dans une certaine mesure, Lenovo attisant les feux en dehors de lapproche plus fermée dAmazon.

Et Xiaomi a emballé dans quelques bibelots attrayants. Il y a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour commencer, pour garder les visuels fluides. La résolution WQHD+ offre une pile de pixels (2960 x 1440). Un stylet est compatible si vous souhaitez écrire ou dessiner sur la surface de la tablette.

Au Royaume-Uni, le Xiaomi Pad 5 sera lancé le 23 septembre, au prix de 369 £ (avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage). Cela réduit certainement le prix demandé de liPad mini, vous pouvez donc voir lintention ciblée de Xiaomi ici, cest sûr.