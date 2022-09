Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé la tablette Galaxy Tab Active 4 Pro, conçue pour être suffisamment robuste pour être utilisée en dehors du bureau, où que vous ayez envie de travailler.

La tablette présente une résistance de niveau militaire MIL-STD-810H et Samsung affirme qu'elle est "suffisamment résistante pour supporter les environnements de travail les plus exigeants". Quelqu'un a dit travail sur la plage ?

La Galaxy Tab Active 4 Pro offre un cadre de 10,2 mm, pèse 674 g et bénéficie de la protection Corning Gorilla Glass 5. Elle peut résister à des chutes jusqu'à 1 mètre, ou 1,2 mètre lorsqu'elle est utilisée avec la housse de protection fournie dans la boîte.

Il offre également un S Pen intégré et il est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP68. L'écran TFT LCD de 10,1 pouces a une résolution de 1920 x 1200 pixels et il peut être réglé pour travailler avec des gants, tandis que vous trouverez également une caméra arrière de 13 mégapixels avec ouverture f/1,9 et autofocus, et une caméra frontale de 8 mégapixels avec ouverture f/2,0.

Sous le capot, la Galaxy Tab Active 4 Pro fonctionne avec un processeur octa-core 6nm et il y a un choix de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, ou 6 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Les deux modèles disposent d'une carte microSD pour l'extension du stockage jusqu'à 1 To.

Il y a une batterie remplaçable de 7600mAh à bord, ainsi que la charge rapide, et il y a aussi un mode sans batterie qui permet à la tablette d'être utilisée en continu à un kiosque ou dans un véhicule sans la batterie.

La Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro fonctionne sous Android 12.0 et Samsung offrira cinq ans de mises à jour de sécurité et trois ans de mises à jour du système d'exploitation.

La Galaxy Tab Active 4 Pro sera disponible à partir de septembre dans certaines parties de l'Europe, avec une disponibilité en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient à suivre plus tard cette année. Le prix n'a pas encore été révélé.

Écrit par Britta O'Boyle.