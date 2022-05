Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a quelques années, Samsung a lancé une nouvelle tablette Android appelée Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Aujourd'hui, la société prévoirait une édition 2022.

La nouvelle mise à jour, qui devrait toujours faire partie de la gamme Galaxy Tab, aurait été repérée sur les sites de certification Geekbench, Bluetooth SIG et FCC. Les dernières affirmations concernant la prochaine tablette proviennent de Pricebaba, Sudhanshu Ambhore, et de l'utilisateur de Twitter Snoopy Tech, ce dernier ayant partagé des images marketing de la Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition).

Tab S6 Lite 2022 Edition pic.twitter.com/0EfslqXVVE- SnoopyTech (@_snoopytech_) 10 mai 2022

En d'autres termes, cette tablette a entièrement fuité à ce stade, mais les derniers rapports fournissent des spécifications et des caractéristiques exactes que vous pourriez être intéressé à connaître. Par exemple, la Galaxy Tab S6 Lite (édition 2022) sera probablement livrée avec un écran de 10,4 pouces, le même que la Galaxy Tab S6 Lite qui est sortie en 2020. Mais elle ne proposera qu'une seule configuration de mémoire de stockage : 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage local. Le modèle en mode Wi-Fi uniquement coûtera 379 € (environ 322 £ ou 394 $). Pour la connectivité LTE, le prix sera de 439 € (373 £/456 $).

Outre l'écran TFT de 10,4 pouces d'une résolution de 2 400 x 1 200 pixels, la prochaine Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition pourrait être équipée d'un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 720G. Elle fonctionnera sous Android 12 et sera livrée avec un stylet S-Pen qui se fixera sur le bord droit à l'aide d'aimants. Les autres caractéristiques comprennent un capteur de 8 mégapixels pour la caméra arrière et un capteur frontal de 5 mégapixels pour les selfies. La tablette serait alimentée par une batterie de 7 040 mAh, capable d'une recharge rapide de 5W.

Enfin, la Galaxy Tab S6 Lite sera probablement dotée de doubles haut-parleurs réglés par AKG.

Écrit par Maggie Tillman.