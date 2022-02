Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain événement Unpacked de Samsung est dans quelques jours, et avant la grande vitrine, un leaker notoire a partagé des rendus et même un communiqué de presse sur certains des appareils qui devraient faire leurs débuts.

Plus précisément, la gamme non annoncée de Galaxy Tab S8 - qui, selon les rumeurs, inclurait pour la première fois un modèle "Ultra" haut de gamme - a été entièrement divulguée en ligne.

Evleaks

Evan Blass a publié ce qui ressemble au communiqué de presse complet de Samsung sur la gamme de tablettes via son Leakland Substack . Gardez à l'esprit que Samsung travaille depuis longtemps sur trois nouveaux modèles de Galaxy Tab, probablement appelés Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra. Le communiqué de presse récemment divulgué de Samsung semble confirmer ces détails sur les nouvelles tablettes tout en révélant qu'elles prendront en charge le Wi-Fi 6E et la charge rapide de 45 watts. Les S8 Plus et S8 Ultra, en particulier, seront livrés avec un stylet S Pen mis à jour qui utilise un « algorithme de prédiction pour une latence ultra-faible ».

Evleaks

Blass a également partagé plusieurs rendus détaillés de la série Tab S8. Ils confirment que la Galaxy Tab S8 est la plus petite du trio - grâce à son écran LCD de 11 pouces (résolution 2560 x 1600). La Tab S8 Plus est la deuxième plus grande, avec son écran OLED de 12,4 pouces (résolution 2800 x 1752), tandis que la Tab S8 Ultra est la plus grande de toutes avec un écran OLED de 4,6 pouces (résolution 2960 x 1848) avec une encoche. .

Les rendus donnent également un aperçu des accessoires. Le modèle Ultra, par exemple, est représenté avec une couverture de clavier. Il y a aussi une deuxième couverture sans clavier.

Evleaks

Selon le communiqué de presse, vous pouvez précommander la gamme Tab S8 à partir du 9 février 2022 à 10h HE. Il sera lancé le 25 février 2022 sur "certains marchés" tels que les États-Unis, l'Europe et la Corée. Il n'y a pas encore de mot sur le Royaume-Uni.

À Unpacked le 9 février 2022, Samsung devrait également dévoiler la série de smartphones Galaxy S22, y compris un successeur de Note appelé S22 Ultra.

Vous pourrez regarder l'événement ici.

Écrit par Maggie Tillman.