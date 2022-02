Samsung dévoile sa gamme de tablettes Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu un regain d'intérêt pour les tablettes étant donné la façon dont le monde a changé au cours des deux dernières années, Samsung défendant sa gamme actualisée avec un trio d'ardoises : les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra.

La différence entre les trois se résume principalement à un choix de taille : la Tab S8 mesure 11 pouces, la S8+ 12,4 pouces, la S8 Ultra la plus grande du lot à 14,6 pouces.

Fait intéressant, à mesure que la taille de l'écran augmente, l'épaisseur de la tablette diminue, étant donné que Samsung peut répartir la charge de la batterie dans les composants internes de l'appareil. Cela signifie que l'Ultra ne mesure que 5,5 mm, ce qui le rend super mince, tandis que le S8 « d'entrée » se situe à un très respectable 6,3 mm.

Tous les modèles offrent la possibilité d'étendre le stockage intégré à l'aide de microSD, mais avec des options de 128 Go et 256 Go (plus une option de 512 Go dans l'Ultra uniquement), il y a beaucoup d'espace disponible dès la sortie de la boîte.

La gamme complète d'options S8 Tab comprend le stylet S Pen de Samsung dans la boîte, qui peut se fixer magnétiquement. Comme toujours, il est bon de voir l'inclusion du stylet comme une norme établie, contrairement à certains concurrents - si vous êtes plus enclin à acheter un iPad, par exemple, alors Apple n'est pas livré avec son stylet inclus.

De nombreux accessoires Galaxy en option sont également disponibles, y compris un clavier de couverture de livre, permettant aux tablettes d'être utilisées dans un format de remplacement d'ordinateur portable. Le logiciel One UI 4 Tab de Samsung est configuré pour s'adapter à une telle utilisation.

Et si vous souhaitez une option connectée, les versions 5G seront disponibles sur toute la gamme de produits.

Les prix de la série Galaxy Tab S8 varient considérablement en fonction de ce qui plaît. Voici un résumé des coûts des différentes variantes avant leur arrivée le 25 février :

Onglet S8 : 128 Go + 8 Go de RAM : 649 £ (Wi-Fi) / 799 £ (5G) ajouter 50 £ pour 256 Go de stockage

Onglet S8+ : 128 Go + 8 Go de RAM : 849 £ (Wi-Fi) / 999 £ (5G) ajouter 50 £ pour 256 Go de stockage

Onglet S8 Ultra : 128 Go + 8 Go de RAM : 999 £ (Wi-Fi) / 1 149 £ (5G) 256 Go + 12 Go de RAM : 1 099 £ (Wi-Fi) / 1 249 £ (5G) 512 Go + 16 Go de RAM : 1 249 £ (Wi-Fi) / 1 399 £ (5G)



