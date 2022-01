Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir accidentellement divulgué le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G sur ses propres pages d'assistance , Samsung a apparemment répertorié à la fois cela et le Samsung Galaxy Tab S8 + sur Amazon en France.

Les deux sont apparus avant toute annonce officielle, avec une date de lancement du 25 février 2022.

Les listes révèlent également certaines spécifications clés, les prix, ainsi que des images d'approvisionnement de chacune des prochaines tablettes Android.

Le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G , par exemple, coûtera 1 308 € (1 086 £) et arborera un écran de 14,6 pouces 2960 x 1848. Il fonctionne sur un processeur Qualcomm mais on ne sait pas encore lequel (les rumeurs précédentes suggèrent le nouveau Snapdragon 8 Gen 1).

Il sera livré avec 128 Go de stockage et Android 12 sera préinstallé.

Plusieurs normes Wi-Fi sont prises en charge, ainsi que Bluetooth, et il est bien sûr compatible 5G.

Ses dimensions sont de ‎326 x 209 x 50 mm et il pèse 728 g.

Le Samsung Galaxy Tab S8+ est uniquement Wi-Fi - pas de capacités mobiles - et vous coûtera 961 €.

Son écran est de 12,4 pouces et est également pensé pour fonctionner sur le chipset Snapdragon 8 Gen 1. Il y a un stockage similaire de 128 Go à bord, et c'est Android 12 de la boîte.

La tablette mesure 285 x 185 x 60 mm et pèse 572 g.

Les deux tablettes sont présentées avec un stylet S Pen inclus.

Nous nous attendons à ce qu'ils soient officiellement dévoilés, avec la Tab S8 standard, le 8 février 2022 lors du prochain événement Unpacked de Samsung.

Écrit par Rik Henderson.