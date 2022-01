Les tablettes Samsung Galaxy Tab S8 dévoilées à Unpacked le 8 février ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a confirmé que son événement Galaxy Unpacked aura lieu le 8 février - lorsque sa série de téléphones Galaxy S22 devrait être révélée - mais il est maintenant également répandu que la série Galaxy Tab S8 sera également révélée.

C'était au début d'octobre 2021 lorsque les premières images des tablettes Galaxy de nouvelle génération ont montré le visage, sauvegardées début décembre avec une image de la Tab S8 Ultra avec un design cranté.

Un rapport plus à jour de Winfuture.de a des spéculations supplémentaires sur ce que la série Tab S8 est susceptible d'inclure : un trio d'options de tablette - Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra - chacune équipée du processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm , étant l'une des principales mises à jour ( auparavant, la génération précédente de SD888 était attendue ).

La principale différence entre le duo S8 et S8 Plus par rapport au S8 Ultra à plus grande échelle devrait se situer au niveau de l'écran : le plus petit du lot, le Tab S8, est censé être doté d'un écran LCD de 11 pouces ; le modèle de taille moyenne, le Tab S8 Plus, passerait à OLED à 12,7 pouces; tandis que la Tab S8 Ultra est également censée utiliser OLED mais présente une conception à encoche, étant disponible dans une taille beaucoup plus grande de 14,6 pouces.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Il semble que 2022 poursuivra la résurgence de la tablette haut de gamme, puis, avec la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung, en particulier, en lice pour être l'une des plus intéressantes à sortir dans l'espace Android depuis un certain temps.

Écrit par Mike Lowe.