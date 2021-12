Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série de tablettes Android économiques de Samsung, la gamme Galaxy Tab A , est loption incontournable pour ceux qui ont besoin dune tablette Android à bon prix depuis de nombreuses années maintenant. Aujourdhui, Samsung a annoncé sa dernière entrée dans la série, la Galaxy Tab A8.

Le nouvel appareil offre un écran plus grand de 10,5 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 16:10 et une résolution de 1920 x 1200. La face avant présente des bords très fins et Samsung revendique un rapport écran/corps de 80 %.

À lintérieur, vous trouverez un processeur octa-core 10 % plus rapide que le processeur de son prédécesseur. Vous aurez le choix entre deux configurations de mémoire, soit 3 Go ou 4 Go.

Côté appareil photo, il y a un jeu de tir principal de 8 mégapixels et un snapper selfie de 5 mégapixels.

Heureusement, la prise casque est toujours présente sur cette tablette, permettant une grande flexibilité en ce qui concerne les appareils audio.

La Tab A8 permet un stockage extensible via MicroSD , jusquà 1 To si vous avez envie de dépenser pour lun dentre eux. Pour le stockage intégré, il peut être configuré de 32 Go à 128 Go.

Il a une batterie assez lourde de 7 040 mAh, qui devrait vous tenir toute la journée, bien que Samsung nait pas encore mentionné destimation de la durée de vie de la batterie.

La charge rapide de 15 W est prise en charge, mais le chargeur fourni ne fournit que 7,75 W, vous devrez donc acheter un autre adaptateur pour obtenir la pleine vitesse.

La Samsung Galaxy Tab A8 sera lancée le 4 janvier 2022 et sera disponible en gris, argent ou or rose.

Les prix au Royaume-Uni sont les suivants :

Samsung Galaxy Tab A8, Wi-Fi, 32 Go, PVC 219 £

Samsung Galaxy Tab A8, LTE, 32 Go, PVC 259 £

Samsung Galaxy Tab A8, Wi-Fi, 64 Go, Prix conseillé 249 £

Samsung Galaxy Tab A8, LTE, 64 Go, prix conseillé 289 €