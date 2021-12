La fuite du Samsung Galaxy Tab S8 Ultra reconfirme laffichage encoché

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cétait fin octobre lorsque la prétendue Samsung Galaxy Tab S8 Ultra a montré son visage , avec une encoche pour loger ses caméras. Six semaines après cette révélation, lUltra a de nouveau fui dans une nouvelle image, gracieuseté de EV Leaks , reconfirmant cet affichage à encoche.

Avec tous les discours sur les caméras sous écran (UPC) et dautres méthodes avancées pour cacher les caméras hors de vue, la réapparition soudaine de lencoche est un peu surprenante. Même la refonte du MacBook Pro d Apple comprend un écran à encoches à lavant et au centre.

La raison de lencoche ? La Tab S8 Ultra est la seule de la série qui devrait comporter deux caméras à lavant et à larrière. Il active les optiques 8 mégapixels et 5 mégapixels à lavant, sans que la lunette soit aussi grande tout autour du design de lardoise.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra. pic.twitter.com/tQZNW30Dn1 – Ev (@evleaks) 6 décembre 2021

En plus de lUltra haut de gamme, la fuite présente également la Tab S8 Plus de niveau intermédiaire et la Tab S8 dentrée de gamme, qui ne semblent pas comporter décran à encoches. La principale différence entre les trois réside dans la taille de lécran : le S8 avec un écran LCD de 11 pouces ; le S8 Plus avec un OLED de 12,4 pouces ; et lUltra à fond avec son OLED de 14,6 pouces.

La qualité de la réception de lencoche dans la Tab S8 Ultra fait lobjet dun débat, mais avec le marché des tablettes qui ne cesse de se renforcer pendant la pandémie mondiale - les gens les achètent en fait en plus grand nombre, donc plus dentreprises produisent maintenant des ardoises - le Laugmentation des appels vidéo donne une bonne raison dutiliser des caméras frontales capables davoir des vues plus larges et des capacités de flou darrière-plan.

Le trio dappareils Galaxy Tab S8 ne devrait pas être révélé officiellement avant le début de 2022. Nous pensons cependant que nous verrons plus de fuites avant cette date.