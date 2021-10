Les rendus de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra affichent un affichage cranté

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fans de tablettes Android attendaient avec impatience la nouvelle gamme Galaxy Tab S de Samsung. Le bruit court que Samsung prévoit de lancer trois tablettes haut de gamme au début de 2022 : la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ et la Galaxy Tab S8 Ultra. Ce sera la première fois que Samsung propose un modèle Ultra pour sa série de tablettes Android. LUltra, comme son nom lindique, étant son modèle phare.

Grâce aux rendus publiés par 91mobiles et @OnLeaks , nous avons eu un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le S8 Ultra. Bien quà première vue, elle puisse ressembler à la plupart des autres tablettes, une inspection plus approfondie montre que la Galaxy Tab S8 Ultra sera probablement dotée dune encoche pour appareil photo.

Lencoche est positionnée en haut de lécran lorsquelle est utilisée en mode paysage, et permettra à la tablette davoir des lunettes beaucoup plus fines sur son énorme écran de 14,6 pouces, en éliminant chaque millimètre du facteur de forme de la tablette. Comparativement, la Tab S8 comportera un écran de 11 pouces et de 12,4 pouces sur la Tab S8+, les rendus non officiels ne montrent aucune encoche sur aucun de ces modèles.

Les rendus de la Galaxy Tab S8 Ultra montrent deux caméras arrière, quatre haut-parleurs et un port USB Type-C, ainsi quune bande magnétique pour le S Pen. Il y a cependant un manque flagrant de prise casque, ce que certains utilisateurs pourraient trouver décevant. Les dimensions globales sont de 325,8 mm x 207,9 mm x 5,4 mm (12,8 pouces x 8,2 pouces x 0,2 pouces).

Avec le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, il semble clair que Samsung vise la série iPad Pro dApple, mais avec loffre dApple mesurant seulement 12,9 pouces, Samsung parie que plus cest gros cest mieux quand il sagit de tablettes.