Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung lance un nouvel appareil Fan Edition aux États-Unis. Mais ce nest pas un téléphone. Cest une tablette. Appelé Galaxy Tab S7 Fan Edition , il dispose dun écran de 12,4 pouces, de la prise en charge du S Pen et des options de connectivité 5G et Wi-Fi.

La tablette a été révélée pour la première fois, avec une disponibilité internationale, en mai.

Gardez à lesprit que le premier appareil Fan Edition de Samsung était un smartphone Galaxy : le Samsung Galaxy S20 FE, ou Fan Edition. Cela a donné à Samsung un autre lancer de dés S20, pour essayer dattirer ceux qui nont pas croqué la pomme la première fois. Il présentait un design similaire à celui de la série Galaxy S20 mais a apporté quelques modifications afin de réduire le prix, comme un arrière en plastique au lieu de verre.

Vous pouvez lire notre critique du Galaxy S20 FE ici.

Meilleure tablette notée 2021: Top tablettes à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 24 Peut 2021 Notre sélection des meilleures tablettes à acheter aujourdhui, y compris les meilleurs appareils 2 en 1 et tablettes compactes à une variété de

Désormais, Samsung étend la marque à ses tablettes. La Galaxy Tab S7 FE fonctionne sous Android 11 et contient 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage avec prise en charge microSD jusquà 1 To. Les autres caractéristiques comprennent une caméra frontale de 5 mégapixels pour les appels vidéo et une caméra AF de 8 mégapixels. Et, bien sûr, un stylet S Pen est inclus.

Aussi: date de sortie du Samsung Galaxy S21 FE, spécifications, rumeurs

La Galaxy Tab S7 FE sera disponible avec la 5G le 5 août 2021, avec un prix de départ de 669 $. Vous pouvez lobtenir dans les coloris Mystic Black et Metal Unibody. Il y aura également un modèle Wi-Fi. Les précommandes pour cela commencent le même jour. Il coûtera 529 $ et sera disponible dans les couleurs Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Light Green, Mystic Light Pink et Metal Unibody. Aux États-Unis, vous pouvez acheter la tablette chez AT&T, T-Mobile et Verizon Wireless.

Samsung.com vendra également la tablette, ainsi quun nouveau Galaxy Book Go 5G pour 799,99 $ et un Galaxy Chromebook Go pour 349,99 $. Les précommandes commencent le 5 août.