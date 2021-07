Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les tablettes Android Galaxy Tab S de Samsung sont parmi les meilleures dans leur domaine. Alors que les tablettes Android sont rares de nos jours, la gamme Galaxy Tab S est lun des concurrents les plus puissants de liPad dApple.

Les dernières tablettes Galaxy Tab S à apparaître étaient les Tab S7 et Tab S7+ , mais des rumeurs font maintenant surface sur leurs successeurs, avec des rumeurs concernant un Samsung Galaxy Tab S8, S8+ et un S8 Ultra apparaissant dans des fuites.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur la Galaxy Tab S8 et ses variantes.

Début 2022

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ sont arrivées en août 2020, tandis que les Galaxy Tab S6 et S6+ sont arrivées en août 2019. Il semblerait donc logique de proposer août 2021 pour les tablettes Galaxy Tab S8.

Quelques rumeurs suggèrent que les tablettes Galaxy Tab S8 napparaîtront pas avant le début de 2022, lune suggérant spécifiquement quelles arriveront avec les smartphones Galaxy S22 , ce qui serait un peu plus tard que prévu.

Avec les pénuries de puces et la pandémie mondiale ayant un impact sur diverses choses, un retard est certainement plausible, et Galaxy Unpacked en août semble déjà exceptionnellement occupé.

En termes de prix, le Samsung Galaxy Tab S7 commence à 619 £ au Royaume-Uni et 649,99 $ aux États-Unis, tandis que le S7 Plus commence à 799 £ au Royaume-Uni et 849,99 $ aux États-Unis. Il ne serait pas trop surprenant de voir les Galaxy Tab S8 et S8 Plus à peu près identiques, peut-être avec une légère augmentation, tandis que le S8 Ultra sera plus cher.

Prime

Aluminium

Il ny a pas encore de fuites autour de la conception des Galaxy Tab S8, S8+ et de la rumeur S8 Ultra, bien que nous nous attendions à une construction en aluminium. Il est probable que les appareils seront de tailles différentes, et il est également probable quils offriront également des fonctionnalités différentes.

Nous nous attendons à ce que les Tab S8+ et Tab S8 Ultra aient un capteur dempreintes digitales sous lécran , comme la fait la Tab S7+. Le modèle Tab S8 standard, quant à lui, pourrait sen tenir à un capteur dempreintes digitales latéral, comme le S7.

Des cadres minces autour des écrans, des conceptions solides et haut de gamme et des formes minces sont attendus sur tous les modèles Tab S8.

S8 : 11 pouces, écran LCD

S8+ : 12,4 pouces, AMOLED

S8 Ultra : 14,6 pouces, AMOLED

La Samsung Galaxy Tab S7 est dotée dun écran LCD IPS de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600, tandis que la Tab S7+ dispose dun panneau Super AMOLED de 12,4 pouces avec une résolution de 2800 x 1752 pixels. Les deux ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz .

Il a été suggéré que les appareils Tab S8 seraient disponibles avec des tailles décran comprises entre 11 pouces et 14,6 pouces. Le plus petit serait un écran LCD, tandis que le modèle 12,4 pouces et le modèle 14,6 pouces seraient des panneaux OLED.

Les rumeurs nont pas encore suggéré ce que les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra pourraient offrir en termes de résolution, bien que le modèle Ultra soit susceptible doffrir les spécifications les plus avancées en termes de technologie daffichage.

Nous nous attendons à ce que les spécifications des S8 et S8+ soient au moins égales à celles de leurs prédécesseurs, bien quil soit probable quil y aura des améliorations, telles quun taux de rafraîchissement adaptatif par exemple, comme les offres de la série Galaxy S21.

S8 : 8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, 8 000 mAh

S8+ : 8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, 10090 mAh

S8 Ultra : 8 Go de RAM/128 Go de stockage, 12 Go de RAM/256 Go de stockage, 12 000 mAh

Selon les rumeurs, les Samsung Galaxy Tab S8 et S8+ devraient être livrés avec 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go et 256 Go. Le plus grand modèle S8 Ultra, quant à lui, serait livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Les trois modèles seraient disponibles uniquement dans les variantes Wi-Fi, 4G et 5G. On pense quils viendront avec un processeur phare, probablement le Qualcomm Snapdragon 888 ou 888 Plus.

Les fuites sont actuellement un peu contradictoires en ce qui concerne les capacités de la batterie. Une batterie de 12 000 mAh a été réclamée pour la Tab S8 Ultra, ainsi que 11 500 mAh. Le S8 Plus aurait une capacité de 10 090 mAh, tandis que le S8 standard aurait une capacité de 8 000 mAh. Une prise en charge de la charge rapide est attendue sur tous les modèles.

S8/S8+ : Double arrière (13MP+5MP), 8MP avant

S8 Ultra : double arrière (13 MP+5 MP), double avant (8 MP+5 MP)

En termes dautres spécifications, il est dit que les trois modèles auront tous deux caméras arrière composées de vivaneaux de 13 mégapixels et de 5 mégapixels.

La caméra frontale serait de 8 mégapixels sur les S8 et S8+, tandis que le S8 Ultra serait doté dune double caméra frontale avec des capteurs de 8 mégapixels et 5 mégapixels.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les tablettes Galaxy Tab S8.

Leaker Ice Universe a tweeté certaines spécifications de batterie pour les Galaxy Tab S8+ et S8 Ultra, avec des détails sur la date de sortie prévue.

Tab S8 + sortira avec S22. SM8450, une batterie UI 4.0,10090mAh. Mais ce nest pas le meilleur. Il y a "Ultra". Je ne le dirai pas en premier. Attendons voir. – Univers de glace (@UniverseIce) 27 juillet 2021

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 28 Juillet 2021

Un leaker appelé lanzuk a publié sur un site de réseau social coréen que le Samsung Galaxy Tab S8 narriverait pas avant le début de 2022. Le leaker mentionne également une tablette S8 Ultra.

Lutilisateur de Twitter FronTron a révélé un certain nombre de spécifications concernant les tablettes Galaxy Tab S8 repérées sur Naver - un site de médias sociaux coréen. On ne sait pas exactement doù viennent les spécifications et le tweet a depuis été supprimé, bien que TechRadar ait publié les détails auparavant.