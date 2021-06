Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les ventes Prime Day dAmazon sont là et il y a dénormes économies à réaliser sur les tablettes premium Android Tab S7 et S7+ de Samsung.

Si vous êtes à la recherche dune tablette et que liPad dApple ne vous convient pas, les Samsung Tab S7 et S7+ sont deux des meilleures alternatives à liPad, fonctionnant plutôt sur Android.

Laccord principal concerne le modèle uniquement Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S7+, qui coûte désormais 679 £ dans les ventes Prime Day, au lieu de 799 £, avec une économie de 120 £ .

Il existe cependant des remises sur un certain nombre de modèles Tab S7+ et S7, les modèles 5G et Wi-Fi bénéficiant dune réduction, et vous trouverez également de largent sur les anciens Samsung Tab S6 et Tab S5e.

La tablette Samsung Galaxy S7+ 5G est proposée à 879 £ au lieu de 999 £ pour Prime Day, avec une économie de 120 £ . Vous pouvez également vous procurer le Samsung Galaxy Tab S7 standard pour 529 £ au lieu de 689 £, avec une économie de 160 £ .

Si le modèle de lannée dernière ne vous dérange pas, le Samsung Galaxy Tab S6 coûte 299 £ pour Prime Day, au lieu de 359 £, soit une économie de 60 £ . Vous pouvez également acheter la Galaxy Tab S5e pour 329 £ au lieu de 429 £, avec une économie de 110 £ .

Les tablettes Tab S de Samsung sont dexcellentes dalles et les offres sur Prime Day offrent de grandes économies sur elles, donc ça vaut le coup dy jeter un coup dœil.

Écrit par Britta O'Boyle.