Galaxy Tab S7 FE et Tab A7 Lite étendent les options de tablette de Samsung pour le travail ou le divertissement

(Pocket-lint) - Samsung a officiellement annoncé deux nouvelles tablettes à sa gamme dappareils, éliminant ainsi beaucoup de confusion avec la dénomination et le positionnement.

Le Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G est le plus excitant des deux appareils, prenant le label FE - Fan Edition -, ce qui signifie que vous obtenez de superbes spécifications sans le prix énorme.

La Galaxy Tab S7 FE est présentée comme un appareil sur lequel vous pourrez travailler, avec un écran de 12,4 pouces, un couvercle de clavier en option, la prise en charge du S Pen et la possibilité dutiliser Samsung DeX, ou de le transformer en un écran supplémentaire pour votre bureau avec deuxième écran.

Lécran 12,4 pouces a une résolution commune de 2560 x 1600 pixels, bien que ce ne soit pas OLED, alors quun Qualcomm Snapdragon 750G alimente la chose, avec 4/6 Go de RAM et des options de stockage de 64 ou 128 Go - et la prise en charge de microSD.

Le design est proche de la Galaxy Tab S7 , vous obtenez donc une construction en métal de qualité supérieure de seulement 6,3 mm dépaisseur et disponible en quatre couleurs différentes.

Il existe une batterie de 10090 mAh avec une charge de 45 W - et la 5G est prise en charge.

La Galaxy Tab A7 Lite est une proposition tout à fait différente, se situant beaucoup plus bas dans léchelle avec un design qui semble avoir quelques années et qui a une peau métallique, donc cela va offrir des sensations de qualité supérieure.

Il y a un écran de 8,7 pouces avec une résolution de 1340 x 800 pixels et encore une fois, cest un écran TFT plutôt que OLED.

Il a un cœur MediaTek de qualité inférieure avec 3/4 Go de RAM et 32/64 Go de stockage, encore une fois avec prise en charge de la carte microSD.

Il est présenté comme un appareil de divertissement mobile, le genre de choses que vous chargerez avec des films avant de partir en voyage.

Il dispose dune batterie de 5100 mAh avec une charge de 15 W et est disponible en deux couleurs, argent ou gris, et il y aura une option pour la connectivité LTE.

Les deux tablettes fonctionnent sous Android 11, ont des haut-parleurs stéréo et offrent un son Dolby Atmos.

Écrit par Chris Hall.