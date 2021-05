Samsung Galaxy Tab S7 FE apparaît brièvement officiellement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peu de temps après avoir vu des rendus dapparence officielle du Galaxy Tab S7 FE, il est brièvement apparu officiellement sur le propre site de Samsung en Allemagne avant dêtre retiré.

La `` Fan Edition de la tablette Android phare de Samsung devrait être dotée de la plupart des fonctionnalités du coûteux S7 + , mais avec quelques modifications pour réduire les coûts.

Il a été rapporté par WinFuture.de que la tablette était en fait en ligne sur la page de vente au détail de Samsung en Allemagne, mais la vérification depuis révèle quelle nest plus là.

Pourtant, il a duré assez longtemps pour avoir un aperçu de ce que propose la tablette. Lune des principales différences entre celui-ci et le Tab S7 + est le processeur à lintérieur.

La `` Fan Edition a le processeur octa-core Snapdragon 750G et 4 Go de RAM, plutôt que le Snapdragon 865+ plus puissant. Il a également un écran LCD plutôt que OLED, mais partage la taille de 12,4 pouces du modèle `` plus .

Dautres détails révélés incluent une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra selfie de 5 mégapixels qui est idéalement placée le long de la lunette plus longue pour une utilisation en paysage.

Puisquil sagit dune tablette Samsung, il est logique quelle prenne en charge la plus grande tablette S Pen (un supplément en option) et dispose de DeX, vous permettant de lutiliser avec une interface de bureau plus traditionnelle.

Quant au design, ce nest pas une surprise ici. Il ressemble beaucoup à longlet S7 + existant et a déjà été largement divulgué. Ces fuites incluent également des couleurs roses et vertes qui devraient également être lancées à un moment donné.

Lessentiel ici pour le FE est le prix, cependant. Nous ne connaissons pas de prix au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais lorsque la page était en ligne, elle indiquait un prix de détail suggéré de 649 €, ce qui est considérablement inférieur à 900 € + Tab S7 Plus et un peu moins cher que le plus petit 11 pouces régulier. Onglet S7.

Écrit par Cam Bunton.