(Pocket-lint) - Samsung a connu un certain succès dans ses versions FE ou «Fan Edition» de smartphones. En particulier, le S20 FE était brillant en ce sens quil apportait toutes les fonctionnalités importantes du S20 plus haut de gamme à une fourchette de prix plus accessible.

Selon les sons de celui-ci, le fabricant envisage une initiative similaire pour sa famille de tablettes haut de gamme. De nouveaux rendus ont fui, donnant un aperçu détaillé de ce que pourrait être la Galaxy Tab S7 FE.

On y voit un appareil dont le style est presque identique à celui de longlet S7 + que nous avons examiné au second semestre 2020.

Le seul problème avec cet appareil, en fait, cest que pour ce quil offre, cest une tablette Android coûteuse. Pourtant, il a un excellent écran, une autonomie de 10 heures et une puissance de premier ordre.

Les rendus divulgués publiés par Roland Quand t montrent un appareil similaire dans plusieurs couleurs. Il y a de largent, du noir, du vert et de lor rose / rose. Cest sûr de dire, ce sont les couleurs à la mode daujourdhui.

À linstar de la Tab S7 +, lécran est doté de minces lunettes de taille uniforme tout autour, donnant un impact total à lécran, tandis que létui folio offre un silo interne pour le stylet tactile ainsi que la possibilité de le fixer magnétiquement à larrière.

Il présente même des bords plats et minimaux similaires et un seul port USB-C dun côté et des haut-parleurs stéréo. Il ne semble pas y avoir de capteur dempreinte digitale physique nulle part, ce qui suggère un capteur intégré à lécran qui, à son tour, pourrait signifier un panneau basé sur OLED.

Bien que le tweet original ne donne pas de nom concret, SamMobile pense quil sagit de la " première tablette Fan Edition " et quelle sera lancée à un moment donné en juin. Cela signifie quil ne devrait pas être trop long dattendre jusquà ce que nous obtenions le mot officiel de Samsung.

Écrit par Cam Bunton.