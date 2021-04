Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsquun pli ne suffit pas, ajoutez-en plus. On pense que Samsung est en train de faire avec sa première tablette à trois volets, le titre de travail Galaxy Z Fold Tab, qui arriverait au début de 2022.

Ayant déjà mis les roues en mouvement avec son département pliables, Samsung a connu le succès avec ses téléphones Z Fold et Z Flip. Ces produits phares à charnière unique font un bon travail en présentant la vision de ce que les pliables peuvent faire - dans des facteurs de forme fermés et ouverts.

Le Z Fold Tab est un projet assez différent, doublant le mécanisme de charnière, vraisemblablement pour être plus semblable à un téléphone lorsquil est plié, puis à double charnière souvrant dans une tablette pleine taille une fois dépliée.

Cependant, personne na vu ni confirmé le design ou le nom du Z Fold Tab - nous ne savons donc pas combien de charnières, combien décrans, ni quelle taille il / ils seraient.

Il y a encore un long chemin à parcourir, avec le Z Fold 3 de Samsung qui devrait arriver en premier vers le dernier trimestre de 2021, apportant avec lui un nouveau stylet et un verre ultra-mince plus avancé (UTG) - les deux fonctionnalités seraient reportées sur le plus grand onglet pour son arrivée en 2022.

Cependant, Samsung nest pas le premier à explorer plusieurs volets, car TCL a déjà montré un prototype de tablette à trois volets et dautres fabricants travaillent sur des produits similaires.

Tout dépend du détail dans la façon dont il est livré - et avec lexpérience de Samsung, il a de fortes chances de créer un produit convaincant et pratique. Mais il faudra un certain temps avant que nous puissions voir un aperçu de ce qui est en cours.

Écrit par Mike Lowe.