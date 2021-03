Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine tablette de Samsung a fui en ligne. Appelée Tab A7 Lite, une image de la tablette a été partagée par le leaker Evan Blass sur Voice .

La fuite suggère quil sagit dun appareil économique de 8,7 pouces, avec une seule caméra arrière et pas de flash. Selon la rumeur, un processeur MediaTek Helio P22T avec 3 Go de RAM et une batterie de 5100 mAh. Ajoutez tout cela, et ce nest pas un iPad Pro, mais cest toujours un ajout bienvenu à lespace des tablettes Android, qui est limité et actuellement dominé par Samsung (et les tablettes Fire dAmazon, bien que celles-ci exécutent une version fourchue dAndroid).

La Tab A7 Lite est en fait lune des deux tablettes «Lite» que Samsung lancerait en juin, selon une fuite distincte de WalkingCat . Lautre tablette, la Galaxy Tab S7 Lite, pourrait arborer un écran plus grand de 12,4 pouces. GalaxyClub.nl pense quil pourrait également offrir une connectivité 5G ou Wi-Fi uniquement, et un processeur Snapdragon 750G avec 4 Go de RAM. Il devrait être disponible dans les couleurs rose, vert, noir et argent lors de son lancement.

Gardez à lesprit que ces deux tablettes Lite suivront la ligne Tab S7 de lannée dernière. Dans notre examen du modèle Tab S7 + , qui contient un écran OLED succulent, nous avons dit que les tablettes Android ne sont pas meilleures que ce quelles ont à offrir. Si tout-puissant est sur vos listes de must, vous ne pouvez pas vous tromper.

Noubliez pas que Samsung propose également le Samsung Galaxy Tab S5e . Il présente la plupart des principes fondamentaux de la Galaxy Tab S7 + haut de gamme de Samsung, mais pour beaucoup moins dargent. Vous obtenez dexcellents haut-parleurs et un bel écran OLED audacieux, mais il ny a pas de support de stylet et pas de prise casque 3,5 mm.

Écrit par Maggie Tillman.