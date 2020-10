Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Galaxy Tab Active 3 récemment annoncée par Samsung est maintenant disponible. Tablette robuste conçue pour les environnements difficiles, elle présente un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à leau et peut résister à des chutes allant jusquà 1,5 mètre.

La Galaxy Tab Active 3 suit la Galaxy Tab Active 2. Et, comme la Galaxy Tab Active Pro de lannée dernière, elle fonctionne désormais mieux avec des gants, offrant des boutons de navigation physiques plutôt que des boutons tactiles, et il existe une option de réglage pour quil puisse reconnaître les touches en «gants de travail fins».

Samsung promet de prendre en charge «jusquà trois générations de mises à niveau du système dexploitation Android» - mais il sera lancé avec Android 11.

Les autres caractéristiques comprennent une caméra arrière de 13 mégapixels, une caméra selfie de 5 mégapixels, un processeur Exynos 9810, 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage (extensible jusquà 1 To via microSD), chargement rapide via des broches USB ou POGO , et une batterie amovible de 5050 mAh.

Samsung a déclaré que chacun des appareils photo de la nouvelle tablette était optimisé pour la lecture de codes-barres. De plus, le S Pen de la tablette est également certifié IP68.

La Galaxy Tab Active 3 est disponible au Royaume-Uni, en Europe et en Asie, à la fois en connectivité LTE et en version Wi-Fi uniquement, à partir de 539 £. Vous pouvez lobtenir sur le site Web professionnel de Samsung. Pour référence, la Galaxy Tab Active 2 a commencé à 420 $ lors de son lancement aux États-Unis en 2018.

Écrit par Maggie Tillman.