Galaxy Tab A7 est la dernière grande tablette de tous les jours de Samsung

(Pocket-lint) - Alors que la gamme de tablettes Galaxy Tab S7 et S7 + appartient davantage à la catégorie des concurrents de liPad Pro, la Galaxy Tab A7 de Samsung est davantage une tablette de tous les jours. Il a lair plutôt utilitaire mais devrait être robuste, avec une finition en métal plus une "batterie longue durée" qui fait 7 040 mAh. Il ny a cependant pas de charge rapide.

La tablette Android 10 avec One UI 2.5 nest pas basée sur le propre matériel Exynos de Samsung, optant plutôt pour le Snapdragon 662. Cest un chipset de milieu de gamme mais devrait fournir une puissance plus que suffisante pour la plupart des besoins. Il dispose toujours dun processeur quad-core 1,8 GHz avec 3 Go de RAM.

Il est légèrement plus grand que liPad standard à 10,4 pouces (contre 10,2) et possède une capacité audio impressionnante avec quatre haut-parleurs améliorés Dolby Atmos. Lécran LCD est de 2000 x 1200 pixels, ce qui est le même que le Galaxy Tab S6 Lite. Cela vous donnera environ 224 ppp.

Le stockage est défini sur 32 ou 64 Go, tandis quil existe un emplacement pour carte microSD, comme vous vous en doutez pour lextensibilité. Les caméras mesurent 5 MP à lavant et 8 MP à larrière, tandis que la tablette peut également prendre une carte SIM pour la connectivité 4G LTE.

Une toute nouvelle application Samsung Kids a également été ajoutée - selon Samsung, elle "propose une variété de contenus éducatifs et divertissants". La Galaxy Tab A7 sera disponible en gris, argent et or plus tard cette année.

