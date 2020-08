Les Tab S7 et S7 + de Samsung sont de puissants concurrents de liPad Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé ses dernières tablettes pour rivaliser avec liPad Pro - les Galaxy Tab S7 et S7 +, qui sont livrées avec un stylet S Pen correspondant.

Disponible en Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic Silver, le S7 commence à 619 £ ou 719 £ avec la 4G tandis que le S7 + commence à 799 £ au Royaume-Uni et passe à 999 £ pour une version 5G. Vous pouvez pré-commander maintenant .

Les deux nouvelles tablettes sont disponibles respectivement dans des tailles décran de 11 et 12,4 pouces. Le plus petit des deux a un écran LCD de 2 560 x 1 600 avec 2 800 x 1 752 AMOLED sur la plus grande tablette. Les deux ont des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Chacune des tablettes fonctionne sur la toute nouvelle plate-forme Qualcomm Snapdragon 865+ , avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en standard (plus microSD pour lextension). Il y a aussi un capteur dempreintes digitales monté sur le côté.

Il existe également quatre configurations de haut-parleurs, laudio Dolby Atmos et une option de connectivité 5G.

Les deux ont deux caméras ultra-larges de 13 mégapixels plus 5 mégapixels à larrière avec une caméra de 8 mégapixels à lavant.

Le Galaxy Tab S7 sera livré avec une batterie de 7 040 mAh, tandis que le S7 + aura une batterie beaucoup plus grande de 10 090 mAh qui durera jusquà 16 heures de lecture vidéo.

Écrit par Dan Grabham.