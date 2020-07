Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung dévoilera bientôt sa dernière tablette pour rivaliser avec les séries iPad Pro et Microsoft Surface , que ce soit pendant Unpacked ou peu de temps après.

Cependant, il reste peut-être peu de détails à révéler, car une fuite majeure dimages de presse et de spécifications semble avoir renversé tous les grains de létain.

Les modèles Samsung Galaxy Tab S7 et S7 + seraient respectivement disponibles dans des tailles décran de 11 et 12,4 pouces, avec le plus petit des deux écrans LCD sportifs, avec AMOLED sur le plus grand.

Les résolutions seraient de 2560 x 1600 et 2800 x 1752, les deux ayant des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Chacune des tablettes fonctionnera sur le processeur Qualcomm Snapdragon 865+, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en standard (microSD pour lextension).

Dautres spécifications clés, telles que publiées par WinFuture , incluent des configurations de haut-parleurs quadruples, le décodage Dolby Atmos et une option de connectivité 5G.

1/6 WinFuture / @rquandt

On dit que leurs caméras sont doubles à larrière (13 mégapixels + 5 mégapixels ultra-larges) et 8 mégapixels à lavant.

Le Galaxy Tab S7 sera livré avec une batterie de 7040 mAh, tandis que le S7 + aura une batterie beaucoup plus grande de 10 090 mAh qui durerait jusquà 16 heures pendant la lecture vidéo continue.

Les options de couleur, prétend-on, seront le noir, le bronze et largent. Ils seront chacun livrés avec un S Pen correspondant avec une latence de 9 ms.

Pour soutenir tout cela - en particulier les choix de couleurs - Winfuture a mis la main sur les rendus de presse, que vous voyez ci-dessus.

Nous espérons avoir des détails officiels sur les Samsung Galaxy Tab S7 et S7 + dans les semaines à venir.

Écrit par Rik Henderson.