Samsung devrait dévoiler la dernière de sa longue gamme de tablettes Android lors du prochain événement Unpacked en août.

Nous avons entendu quelques rumeurs au sujet des Samsung Galaxy Tab S7 et S7 + ces derniers temps, et maintenant il y a des preuves physiques - des photos du plus grand des deux sont apparues dans le cadre dun document de certification sur le site Web de Safety Korea.

Safety Korea teste la conformité des produits électroniques aux normes de sécurité de la région, de sorte que les images auront été prises au cours de ce processus.

Ils montrent le Samsung Galaxy Tab S7 + avant et arrière, avec quelques détails clés pouvant être glanés.

Comme indiqué par SamMobile , lavant montre une caméra et rien dautre, mais larrière donne un aperçu dune conception à corps métallique et dune configuration à double caméra. Il y a aussi un flash LED.

Vous pouvez voir une petite découpe sur le bord, très probablement pour le stockage du S Pen. Et vous pouvez voir le logo "AKG".

Cela signifie effectivement que laudio intégré sera réglé par la marque de haut-parleurs appartenant à Samsung. On dit quil aura quatre haut-parleurs, mais il ny a naturellement aucune preuve visuelle.

Dautres spécifications ont récemment fuité également. Il fonctionnerait sur le processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, aurait un écran de 12,4 pouces avec une résolution de 2800 x 1752 et une batterie de 10 090 mAh.

Chacune des tablettes S7 + et S7 plus petites (à 11 pouces) arborera une caméra frontale de 8 mégapixels, tandis que la configuration de la double caméra arrière sera de 13 et 5 mégapixels.

Ils exécuteront Android 10 hors de la boîte.

Nous découvrirons tout pour sûr, venez déballé le 5 août 2020 .