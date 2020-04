Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a officiellement dévoilé sa dernière tablette Android abordable, avec des précommandes désormais ouvertes pour une date dexpédition le 30 avril.

Le Samsung Galaxy Tab S6 Lite coûte 349 £ pour le modèle Wi-Fi uniquement, 399 £ pour lédition LTE et fonctionne sur Android 10 avec le logiciel One UI 2 de la société en haut. Il y a un stylet S Pen amélioré dans la boîte.

squirrel_widget_233848

La tablette a un écran LCD TFT 10,4 pouces 2000 x 1200 et est livré avec un appareil photo 8 mégapixels à larrière. Il y a également une caméra de 5 mégapixels à lavant, idéale pour les appels vidéo.

Son processeur est à huit cœurs (quad 2,3 GHz + quad 1,7 GHz), pris en charge par 4 Go de RAM de mémoire.

Il y a 64 Go de stockage à bord, avec une extension de carte microSD disponible (jusquà 1 To).

Le son est fourni par la marque audio appartenant à Samsung, AKG, et avec le support Dolby Atmos.

Une batterie de 7 040 mAh offre beaucoup de temps de jeu entre les charges et un partenariat de Samsung avec YouTube vous offre quatre mois de YouTube Premium gratuit.

De plus, toutes les commandes du Samsung Galaxy Tab S6 Lite passées auprès des détaillants participants entre le 16 avril et le 26 mai sont éligibles à une couverture de livre gris gratuite pour lappareil. Vous avez juste besoin de le réclamer via le propre site Web de Samsung .

Le Samsung Galaxy Tab S6 Lite sera disponible en gris Oxford et bleu Angora.