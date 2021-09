Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les images teaser du Realme Pad nous ont donné notre meilleur aperçu de la prochaine tablette .

Il a déjà été confirmé que la société sœur dOppo organisera un événement le 9 septembre pour les smartphones Realme 8s et Realme 8i, et il est de plus en plus probable que sa toute première tablette fera également son apparition.

Maintenant, grâce aux images teaser postées par un utilisateur sur le forum Realme , nous avons une très bonne idée de ce à quoi ressemble exactement le Pad dans la chair.

Comme révélé dans larticle, lutilisateur - Rohit Pawane - décrit comment la tablette a une épaisseur de seulement 6,9 mm, est très légère et a une sensation de qualité supérieure grâce au corps en métal. Le logo de la société sera également imprimé en bas à droite de larrière et, en général, il a lapparence élégante de quelque chose comme l iPad Pro ou l iPad Air .

Il est également suggéré que la tablette comporte une caméra arrière de 8 MP avec mise au point automatique et une caméra de 8 MP avec mise au point fixe, cette dernière sinsérant dans une lunette au-dessus de lécran de 10,4 pouces.

Mis à part cela, cependant, et des détails mineurs concernant le bouton dalimentation et les haut-parleurs sur le côté droit de la tablette, il sagit évidemment plus dun teaser visuel.

Cela ne signifie pas pour autant quil ny a pas de fuites à partir desquelles travailler, les indices précédents suggérant de nombreux détails sur les composants internes du pavé Realme.

Il est dit que la tablette sera alimentée par le SoC MediaTek Helio G80, avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, la batterie supposée de 7 100 mAh offrant potentiellement un support de charge rapide.

Comme pour toute information non officielle, cependant, il est préférable de prendre tout ce qui précède avec un grain de sel.

Avec potentiellement seulement quelques jours avant lannonce officielle du Realme Pad, nous serons sûrs de vous apporter toutes les fonctionnalités, spécifications et détails de prix.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Septembre 2021