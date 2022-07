Les prix des tablettes Fire s'effondrent lors des ventes du Prime Day - profitez-en tant qu'elles sont chaudes.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les tablettes Fire d'Amazon sont toujours les favorites des ventes Prime Day et, avec les prix bradés sur de nombreux modèles, c'est le moment idéal pour acheter.

Il existe trois tailles de tablettes Fire - Fire 7, Fire HD 8 et Fire HD 10 - et si chacune offre une expérience logicielle similaire, elles deviennent progressivement plus puissantes au fur et à mesure que l'on monte dans l'échelle.

Fire HD 10 - économisez 70 La Fire HD 10 est la plus grande des tablettes d'Amazon, idéale pour la consommation de contenu ou les tâches de productivité. Cette réduction la ramène à 79,99 €. Voir l'offre

Fire HD 8 - 61% de réduction Le Fire HD 8 est d'une taille idéale pour les voyages, parfait pour charger du contenu et l'emporter en vacances. Des performances exceptionnelles à un prix exceptionnel. Il n'est plus qu'à 34,99 €. Voir l'offre

Fire 7 (2019) - seulement £19.99 ! Cette tablette d'entrée de gamme offre un excellent rapport qualité-prix et est idéale pour les enfants. Notez qu'il s'agit de l'ancienne version 2019 et non du modèle 2022 - mais à ce prix, est-ce important ? Économisez 30 €. Voir l'offre

Les tablettes Fire d'Amazon sont très intéressantes si vous êtes abonné à Prime - ce qui est indispensable pour profiter de ces offres - car elles offrent un accès transparent à Prime Video et Music.

Mais ce n'est pas tout ce qu'elles offrent, car elles proposent une gamme complète de services de streaming, notamment Disney+ et Netflix, pour vous permettre de regarder tout un monde de contenus.

Prenant en charge de nombreux jeux, ce sont des appareils de divertissement idéaux, avec des options de stockage ainsi que des versions Kids Editions et Pro conçues pour stimuler votre productivité. En général, les prix du Prime Day sont parmi les moins chers pour les tablettes Fire, mais notez que l'offre pour la Fire 7 concerne le modèle 2019, et non la version mise à jour de 2022.

Écrit par Chris Hall.