La Nokia T21 rafraîchit la tablette Android de 10 pouces, mais c'est surtout une question d'apparence.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nokia a annoncé le Nokia T21. Ayant décidé de se lancer dans les tablettes avec le lancement du Nokia T20 en 2021, le rafraîchissement de 2022 est simplement appelé le Nokia T21.

La tablette est à peu près la même : elle a les mêmes spécifications générales, à peu près les mêmes dimensions, et une grande partie du matériel semble être similaire aussi.

Elle bénéficie cependant d'une refonte soignée. Tout en conservant une construction qui fait la part belle à l'aluminium et au plastique (dont jusqu'à 60 % sont recyclés), elle a un aspect légèrement différent de la tablette précédente, ce qui est un changement positif.

L'écran de 10,36 pouces a une résolution de 2000 x 1200 pixels et prend en charge la saisie au stylet actif grâce à une couche de numérisation Wacom.

La tablette utilise l'Unisoc T612 pour l'alimentation, mais elle est désormais proposée avec des options de stockage de 64 ou 128 Go - avec la possibilité d'extension par microSD. Là encore, il existe des versions Wi-Fi et LTE.

Elle dispose d'une grande batterie de 8200 mAh, avec une charge de 18W, et la tablette conserve une prise casque de 3,5 mm.

Il y a quelques ajouts intéressants, comme l'indice IP52 et les haut-parleurs stéréo, et la tablette est lancée sous Android 12. Il y a une garantie de deux mises à jour du système d'exploitation et de trois ans de mises à jour de sécurité.

Le Nokia T21 se présente comme un appareil familial capable de rivaliser avec les produits d'Amazon. Le logiciel Android et l'accès à Google Play permettent d'accéder à un large éventail d'applications et de services de divertissement.

L'inclusion du NFC est peut-être un peu étrange - nous ne voyons pas beaucoup de gens avoir besoin de scanner des étiquettes NFC ou d'effectuer des paiements par le biais de l'appareil - mais il est proposé à un prix attractif de 189 £ pour le modèle Wi-Fi uniquement.

Écrit par Chris Hall.