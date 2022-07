Nokia élargit sa gamme de tablettes avec le Nokia T10

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nokia a lancé une nouvelle tablette pour rejoindre le Nokia T20 de 2021 - et comme il se doit, elle s'appelle le Nokia T10.

Le Nokia T10 est une tablette Android compacte, avec un écran de 8 pouces, ce qui la rend bien adaptée à la portabilité.

Contrairement à la Nokia T20 qui a un boîtier en aluminium, celle-ci a un corps en polymère - plastique - qui est conçu pour éviter les rayures et résister à un peu d'abus. Nous avons déjà vu ce type de boîtier sur les tablettes Amazon Fire par le passé.

L'écran de 8 pouces a une résolution de 1280 x 800 et une luminosité maximale de 450 nits. La tablette est alimentée par un chipset octo-core Unisoc T606, et il y aura plusieurs configurations couvrant 3/32GB et 4/64GB, les deux supportant également la microSD pour une extension jusqu'à 512GB.

Il y a une batterie de 5250mAh avec une charge de 10W, ce qui devrait vous permettre de passer la journée. En matière de connectivité, il existe des versions Wi-Fi et LTE, ce qui vous permet d'être toujours connecté.

Les tablettes de ce type sont idéales pour le divertissement, et c'est ce à quoi le Nokia T10 devrait être le mieux adapté, puisqu'il est lancé sous Android 12, offrant ainsi une gamme complète d'applications de la boutique de Google.

La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne bénéficierez que de 2 ans de support logiciel, ce qui n'est pas une grande offre.

Mais vous bénéficiez de l'offre Kid Space de Google, ce qui vous permet d'en faire une tablette pour enfants, et il y aura une gamme complète d'accessoires tels que des housses.

Lorsque nous avons examiné le Nokia T20, nous avons constaté qu'il était formidable d'avoir une tablette Android abordable comme une alternative à l'Amazon Fire, mais il y avait des limites.

Nous nous attendons à ce que le Nokia T10 offre une expérience similaire mais plus petite, mais à partir de £ 129, il est difficile de voir comment il va rivaliser avec les appareils moins chers d'Amazon.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Les remises ont commencé Par Chris Hall · 11 Juillet 2022 · Le Prime Day d'Amazon a démarré et des offres sont proposées pour toute une série de produits. Nous sommes là pour vous guider vers les

Écrit par Chris Hall.