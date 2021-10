Nokia revient sur le marché des tablettes avec le Nokia T20

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia a annoncé son retour sur le marché des tablettes avec le lancement de la Nokia T20, une nouvelle tablette de 10,4 pouces destinée au segment abordable du marché.

Le T20 est conçu pour apporter tout ce que vous associez à Nokia dans un format plus grand. Il exécutera une version intacte dAndroid 11 (au lancement), avec 2 ans de mises à jour du système dexploitation et 3 ans de mises à jour de sécurité inclus.

Il y a un écran LCD de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels (224 ppi), ce qui le place sur un pied dégalité avec lAmazon Fire HD 10 , bien quavec un écran légèrement plus grand.

Il y a une luminosité citée de 400 nits, ce qui nest pas extrêmement lumineux, ce qui suggère que la tablette pourrait avoir du mal à lextérieur - pas que ce soit un endroit typique pour lutilisation de la tablette.

Le corps de la tablette nest pas en plastique, cest en fait de laluminium sablé, avec du verre trempé à lavant et il porte même un indice de protection IP52, ce qui signifie quil y a une petite protection contre la pénétration deau et de poussière.

La tablette est alimentée par le système sur puce Unisoc T610, qui est un arrangement octa-core, plus ou moins équivalent à quelque chose comme la série Snapdragon 600.

Il y aura quelques configurations, avec 3/32 Go ou 4/64 Go offerts, avec microSD pour une extension de stockage jusquà 512 Go. Au Royaume-Uni, ce sera le modèle 4/64 Go qui sera disponible.

Il y a une grosse batterie de 8 200 mAh, rechargée via USB-C, avec une prise en charge jusquà 15 W. La batterie durerait 15 heures en utilisation générale, 10 heures de streaming vidéo ou 7 heures dappels vidéo, ce qui est plutôt bien.

Nokia proposera également des versions Wi-Fi et LTE de la tablette, afin que vous puissiez insérer une carte SIM et vous connecter en déplacement - bien que nous soupçonnions que cela soit davantage destiné à une utilisation en entreprise que pour les consommateurs typiques.

Il y a un appareil photo de 8 mégapixels à larrière et un appareil photo de 5 mégapixels à lavant, tandis quil est doté de haut-parleurs stéréo pour garantir que votre contenu sonne bien.

Nokia proposera également un étui robuste pour la tablette T20 afin que vous puissiez bénéficier dune petite protection supplémentaire.

La version Wi-Fi sera au prix de 179,99 £ et la version LTE sera de 199,99 £ au Royaume-Uni. Il est disponible à la commande dès maintenant.