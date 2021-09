Nokia annonce son lancement le 6 octobre, serait-ce la tablette Nokia T20 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nokia sest tourné vers les médias sociaux pour taquiner un nouveau lancement à venir - et il semble que le nouvel appareil pourrait arriver dans une assez grande boîte.

La taquinerie ne dit pas grand-chose, mais mentionne quil y a quelque chose à venir le 6 octobre 2021. Cest la première fois que nous entendons parler dun nouvel événement de lancement de Nokia , mais ce nest pas la première fois que nous entendons parler de nouveaux appareils Nokia.

Limage montre une gamme de téléphones, couvrant quelques Nokia Originals - le 3310 et le 8110 - le Nokia 7.2, le Nokia 8.3 et le Nokia XR20 .

Notre famille ne cesse de sagrandir.

À venir le 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs – Nokia Mobile (@NokiaMobile) 20 septembre 2021

Enfin, il y a une boîte, et elle ressemble à une assez grande boîte par rapport au téléphone à côté duquel elle est assise. Il est nettement plus épais et plus long que la boîte dans laquelle le XR20 est livré, ce qui suggère quil est destiné à un appareil plus grand.

Cela suggère quil sagit de la tablette Nokia T20 selon la rumeur. Cette tablette aurait un écran de 10,36 pouces, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, avec des versions Wi-Fi ou 4G disponibles.

Il devrait être très abordable, sur la base des fuites précédentes, qui suggéraient un prix de 185 £ / 217 € / 257 $ pour le modèle Wi-Fi, ce qui en fait un concurrent des tablettes Amazon Fire plutôt quun challenger de liPad dApple.

Bien sûr, il ny a aucune vérification que ces prix sont proches de lexactitude, mais le moment choisi pour lévénement est probable afin que Nokia puisse essayer de capitaliser sur son parrainage du dernier film de James Bond No Time to Die .

No Time to Die était initialement censé coïncider avec le lancement du Nokia 8.3 5G , mais a récemment changé de direction pour pousser le Nokia XR20, le téléphone robuste de la société.

Ce nest pas la première tablette Nokia que nous voyons. Il y a eu le Nokia N1 en 2014 , et avant cela, nous avons vu la tablette Nokia Lumia 2520 .