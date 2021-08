Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola est-il sur le point de lancer une tablette ? Une fuite non confirmée suggère quun Moto Tab G20 pourrait être configuré pour un lancement imminent.

La marque Moto a récemment augmenté sa production de téléphones - avec des modèles comme les G10 , G30 et G50 - donc introduire un appareil à écran plus grand pour répondre à une section différente du marché serait en effet logique.

On pense que la Tab G20 est plus ou moins une version renommée de la Lenovo Tab M8, car les spécifications sont les mêmes. Et si vous vous attendez à une ardoise haut de gamme, eh bien, détrompez-vous : cette Moto est lune des plus abordables du marché.

Les caractéristiques principales incluent un écran HD+ de 8 pouces (résolution de 800 x 1280 pixels), un processeur MediaTek Helio avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage intégré, ainsi que la possibilité détendre cela avec un emplacement pour carte microSD.

Tout est à jour avec le logiciel Google Android 11, et Motorola a toujours eu une touche douce en najoutant que des ajouts logiciels minimes - et utiles -.

La batterie attendue de 5 100 mAh ressemble beaucoup à celle que vous trouverez dans les appareils mobiles phares les plus gros ces derniers temps, mais compte tenu des spécifications minimales ici, cette tablette devrait durer longtemps, ce qui en fait une ardoise idéale pour la navigation sur table ou le streaming.

La question de savoir si nous verrons la Tab G20 arriver dans toutes les régions reste toutefois à débattre. Motorola est bien connu pour ses sorties régionales limitées, alors ne soyez pas surpris si ce nest que pour une partie spécifique du globe.

