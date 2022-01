Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Microsoft a lancé la Surface Go 3 à l'automne dernier , il manquait visiblement un modèle compatible LTE. Maintenant, la société annonce que vous pouvez acheter la machine dans un coloris noir mat avec LTE.

La nouvelle finition sombre et l'option de connectivité sont les seules différences notables. Sinon, c'est le même que le Surface Go 3 standard, que Pocket-lint a examiné en décembre dernier. À l'époque, nous l'avons décrit comme une machine super-portable pour faire des morceaux lors de vos déplacements.

Désormais disponible en noir mat, notre écran tactile Surface 2-en-1 le plus portable est parfait pour vos tâches quotidiennes, vos devoirs et vos jeux. – Microsoft Surface (@surface) 11 janvier 2022

Malheureusement, nous avons également déclaré qu'il n'était tout simplement pas assez compétent en matière d'alimentation et d'autonomie de la batterie. Il est donc difficile de voir comment cet appareil représente bien le nom de Surface, car même un Chromebook décent serait préférable. Vous pouvez lire notre critique complète sur le Suface Go 3 ici .

Microsoft a lancé le Surface Go 3 pour la première fois en septembre 2021. Il peut être configuré avec un Intel Pentium Gold 6500Y ou un Core i3-10100Y. La version noir mat est disponible avec un prix de départ de 549,99 $ . À ce prix, vous obtenez un processeur Intel Pentium Gold 6500Y, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous êtes intéressé par le LTE en option, vous devrez vous procurer le modèle Core i3 à 729,99 $ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le modèle noir mat est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés. Un clavier Type Cover noir assorti est également disponible à l'achat séparément pour 99,99 $ .

Écrit par Maggie Tillman.