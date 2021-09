Surface Go 3 contre iPad contre iPad Air contre iPad mini

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au cours du mois dernier, Apple et Microsoft ont mis à jour leurs gammes de tablettes plus économiques.

Le premier était Apple, qui, lors de l événement California Streaming de la société le 14 septembre, a apporté des améliorations à liPad de base avec un prix de départ de 329 $ / 319 £ en ajoutant un processeur A13 mis à jour, une nouvelle caméra ultra-large et un écran TrueTone.

Pour faire suite à cette annonce, Apple a ensuite révélé une refonte majeure tant attendue de la gamme iPad mini, apportant liPad Air et même un peu de la conception et des mises à niveau de puissance de liPad Pro à la tablette miniaturisée.

Et enfin, nous avons le Surface Go 3 légèrement amélioré de Microsoft, qui, bien quil soit identique au modèle Go 2 précédent, comprend un processeur Intel de 10e génération plus puissant et plus efficace.

Malgré la mise à niveau mineure, le Surface Go 3 offre toujours la possibilité dexécuter une expérience Windows 11 à part entière dans une tablette ultra-portail en déplacement avec un prix de base de seulement 399 $ / 369 £.

Passons maintenant à un aperçu complet de chacune des spécifications, fonctionnalités bonus et autres détails de ces produits afin que vous puissiez prendre la meilleure décision lors de lachat de votre prochaine tablette pour la route.

Le Surface Go 3 et liPad ont tous deux des tailles daffichage denviron 10 pouces - 10,2 pouces sur liPad et 10,5 pouces sur le Go 3 pour être exact. Cependant, liPad dispose dun écran Retina de 264 PPI avec une résolution légèrement plus élevée, tandis que le Surface Go 3 se connecte avec un écran 1080P standard, ce qui porte le PPI de lappareil à seulement 220. Fondamentalement, cela signifie que le texte et les images devraient être un peu plus nets sur liPad par rapport à la Surface.

Si vous passez à liPad Air légèrement plus cher (549 $ / 579 £), vous obtiendrez un écran plus grand de 10,9 pouces au même 264 PPI - ce qui léloigne du super- iPad Pro 11 pouces haut de gamme (799 $ / 749 £) en termes de zone daffichage.

Bien sûr, le plus petit du groupe (mais pas loption la plus abordable) est liPad mini (499 $ / 479 £), qui arrive avec un nouvel écran de 8,3 pouces mais à un 326 PPI nettement plus net.

Si vous recherchez une résolution daffichage de la plus haute qualité, vous ne pouvez pas vous tromper avec liPad mini, mais notez que sa taille de 8,3 pouces le rapproche dun téléphone géant plutôt que dune tablette de travail autonome. Et, labsence dun connecteur intelligent rend le raccordement à un clavier dautant plus fastidieux.

Si vous recherchez la tablette la plus légère et la plus portable du marché, nous pouvons vous dire demblée que rien ne battra liPad mini. Pesant seulement 293 grammes (0,65 lb), son écran de 8,3 pouces ressemble plus à un iPhone 13 Pro Max de taille supérieure quà un iPad rétréci, et encore une fois, labsence dun connecteur intelligent contribue également à ce sentiment. .

LiPad mini est idéal pour le transporter dans votre sac toute la journée ou même pour le ranger dans une grande poche de pantalon, mais son incapacité à sadapter à un clavier de taille normale sans recourir à un clavier Bluetooth externe signifie votre capacité à obtenir nimporte quel type de travail réel. fait hors de lui est probablement un long shot au mieux.

Sur le Surface Go 3, cependant, Microsoft vend un combo clavier et trackpad pleine taille, vous permettant dutiliser la tablette comme un véritable appareil Windows 11 plutôt quun simple gadget de consommation multimédia rapide.

Le poids de la Surface Go 3 atteint un poids beaucoup plus élevé de 522 grammes (1,15 lb), et cest avant lajout de laccessoire optionnel pour clavier et trackpad qui ajoute 245 grammes (0,54 lb) de volume supplémentaire, ce qui porte le total à 767 grammes (1,69 livres).

En ajoutant liPad standard et liPad Air dans le mélange, qui pèsent respectivement 487 grammes (1,07 lb) et 458 grammes (1,0 lb), nous pouvons voir que le Surface Go 3 est le plus lourd des quatre. Cependant, lorsque nous ajoutons le Magic Keyboard dApple qui pèse 601 grammes (1,3 lb), liPad Air pèse désormais bien plus que le poids combiné de la Surface Go 3.

Sil est essentiel davoir le clavier et le trackpad pleine grandeur les plus légers à votre disposition, vous ne vous retrouverez pas mieux que le Surface Go 3.

Examinons dabord le prix de base de ces appareils, puis vérifions leur configuration la plus chère, avant de passer en revue le prix des accessoires qui les accompagnent.

Surface Go 3 - Écran 10,5 pouces, 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage eMMC, processeur double cœur Platinum Intel Pentium 6500Y, 399 $ / 369 £

iPad - Écran 10,2 pouces, 3 Go de mémoire, 64 Go de stockage, processeur Apple A13 Bionic à six cœurs, 329 $ / 319 £

iPad Air - Écran 10,9 pouces, 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage, processeur Apple A14 Bionic à six cœurs, 549 $ / 579 £

iPad mini - Écran de 8,3 pouces, mémoire de 4 Go, stockage de 64 Go, processeur Apple A15 Bionic à six cœurs, 499 $ / 479 £

Quant à leurs configurations les plus chères, celles-ci sont tarifées comme suit, avec les modifications mises en évidence en gras :

Surface Go 3 - Écran 10,5 pouces, 8 Go de mémoire , 128 Go de stockage SSD , processeur Intel i3 double cœur , 629 $ / 569 £

, , , 629 $ / 569 £ iPad - Écran 10,2 pouces, 3 Go de mémoire, 256 Go de stockage , processeur Apple A13 Bionic à six cœurs, WiFi + Cellular , 609 $ / 579 £

, processeur Apple A13 Bionic à six cœurs, , 609 $ / 579 £ iPad Air - Écran 10,9 pouces, 4 Go de mémoire, 256 Go de stockage , processeur Apple A14 Bionic à six cœurs, WiFi + Cellular , 879 $ / 859 £

, processeur Apple A14 Bionic à six cœurs, , 879 $ / 859 £ iPad mini - Écran de 8,3 pouces, 4 Go de mémoire, 256 Go de stockage , processeur Apple A15 Bionic à six cœurs, WiFi + Cellular , 799 $ / 759 £

Enfin, parlons du prix de leurs accessoires propriétaires.

Le Surface Go 3 est proposé aux côtés du Surface Go Type Cover et du Surface Pen, qui se vendent généralement tous les deux environ 99 $ / 99 £ chacun. Cependant, Microsoft est assez bon avec des remises et des promotions sur les accessoires, vous paierez donc probablement un peu moins que cela si vous achetez directement.

Dun autre côté, Apple facture 299 $ / 279 £ pour son Magic Keyboard, qui, dans le contexte de cette comparaison, nest compatible quavec liPad Air. Cela vient avant dajouter lApple Pencil 2, qui coûte 129 $ / 119 £ supplémentaires.

Le dernier clavier magique dApple.

Si vous envisagez dacheter liPad standard, labsence dun connecteur intelligent vous empêche de le connecter au dernier et meilleur clavier magique, vous limitant à la place à létui clavier Smart Folio sans trackpad. Ce modèle vous coûtera 159 $ / 159 £.

Enfin, et probablement le moins, sont les couleurs disponibles sur ces produits.

Le Surface Go 3 nest pas disponible dans des options de couleur extraordinaires - seulement un argent standard. Sur liPad, liPad Air et liPad mini, vous disposez de quelques options supplémentaires.

LiPad standard est disponible en argent ou en gris sidéral, tandis que liPad Air est proposé dans ces deux mêmes nuances, plus le vert, le bleu ciel et lor rose. Selon liPad mini, vous pouvez en attraper un en Starlight, Space Grey, Purple ou Pink.