(Pocket-lint) - Microsoft a annoncé aujourdhui une mise à jour de la Surface Go lors de l événement matériel de la société, la Surface Go 3, dotée dun processeur Intel de 10e génération, du même écran de 10,5 pouces et dun facteur de forme identique au modèle précédent.

Bien entendu, tous les appareils Windows annoncés lors de lévénement daujourdhui seront livrés avec Windows 11 et prendront en charge la reconnaissance faciale Windows Hello.

En ce qui concerne les spécifications et les prix, il semble que Microsoft garde presque tout le même. Le Surface Go 3 restera à un prix de départ de 400 $ tout comme le Go 2, tout en conservant les 64 Go de stockage de base extrêmement bas, avec des mises à niveau facultatives disponibles jusquà 128 Go ou 256 Go.

Les quantités de RAM ne changeront pas non plus, avec 4 Go sur le modèle dentrée de gamme et 8 Go pour une prime supplémentaire.

Parallèlement à lappareil, la société a également annoncé la souris Microsoft Ocean Plastic, qui est fabriquée à partir de 20 % de plastique océanique recyclé et de 100 % demballages en carton recyclé.

Tous les produits dévoilés par Microsoft aujourdhui seront disponibles en pré-commande à partir daujourdhui, 22 septembre, et seront expédiés dans les prochains mois.

Pour un récapitulatif de tous les appareils annoncés lors de lévénement matériel Microsoft Surface aujourdhui, consultez toute la couverture de Pocket-lint ici .

