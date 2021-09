Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a officiellement annoncé la fameuse tablette Surface Pro 8.

Conçu spécialement pour Windows 11 , il présente un nouvel écran PixelSense Flow de 13 pouces prenant en charge 120 Hz, Dolby Vision et Adaptive Color Technology.

Il fonctionne sur le traitement Intel 11th Gen Core, avec des performances graphiques 75 % plus rapides que les derniers modèles Pro.

Il y a aussi 32 Go de RAM à bord et jusquà 1 To de stockage interne. Et le stockage amovible peut être branché au fond du boîtier si vous devez létendre à une date ultérieure.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, il offre jusquà 16 heures dautonomie sur une seule charge.

La nouvelle tablette est également livrée avec un stylet amélioré - le Surface Slim Pen 2. Il sintègre astucieusement dans un clavier Signature Surface Pro séparé et comprend une haptique pour donner à lutilisateur une sensation plus tangible.

Lappareil photo à larrière est désormais de 10 mégapixels, tandis que le vivaneau avant est de 5 mégapixels avec prise en charge de la vidéo 1080p.

Enfin, Microsoft prend enfin en charge Thunderbolt, avec deux ports Thunderbolt 4 pour un transfert de données plus rapide.

La Microsoft Surface Pro 8 sera disponible en précommande à partir daujourdhui, pour une expédition à partir du 5 octobre 2021 - le même jour que le lancement de Windows 11.

Le prix commence à 1 099 $.

