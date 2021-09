La fuite de Microsoft Surface Pro 8 revendique un écran 13 pouces 120 Hz et Thunderbolt

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On verra bientôt la Surface Pro 8 en chair et en os lorsque Microsoft la dévoilera ainsi que plusieurs autres appareils lors de son "Surface event" le mercredi 22 septembre .

Cependant, ce que nous obtenons réellement pourrait être un peu différent de ce que les rumeurs et les spéculations ont suggéré précédemment. Cest parce quune dernière fuite a révélé quelques extraits dintérêts contradictoires.

Selon @Shadow_Leak sur Twitter, le Microsoft Surface Pro 8 arborera un écran de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (les rapports précédents ont affirmé quil serait de 12,3 pouces).

Ses informations proviennent apparemment dune liste de détaillants qui aurait pu être publiée plus tôt.

Pour info, bien que certaines spécifications semblent exactes, lappareil sur cette image nest * PAS * le Surface Pro 8. Il sagit simplement du rendu MS Surface Pro X publié lannée dernière. Pro 8 est similaire, mais pas identique à cela. https://t.co/0nMsGvwdFq – Zac Bowden (@zacbowden) 19 septembre 2021

Il y a un mot davertissement cependant. Le journaliste technique Zac Bowden de Windows Central souligne que la liste est accompagnée dune image adaptée dun rendu officiel de la presse Surface Pro X. Certains détaillants utilisent des images factices avant que de vraies ne soient fournies, mais cest néanmoins un léger drapeau rouge.

Néanmoins, si cest le seul problème avec les informations, nous pouvons supposer que la Surface Pro 8 sera livrée avec deux "interfaces" Thunderbolt et un lecteur SSD remplaçable.

Meilleure tablette notée 2021 : Meilleures tablettes à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 24 Peut 2021 Notre sélection des meilleures tablettes à acheter aujourdhui, y compris les meilleurs appareils 2-en-1 et tablettes compactes à une variété de

Oh, et que Windows 11 sera préinstallé et exécuté sur le traitement Intel Core de 11e génération. Mais, nous pouvons prendre cela comme lu de toute façon.