Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain événement produit de Microsoft approche à grands pas et le 22 septembre, la société devrait annoncer la gamme dordinateurs et dappareils Surface de cette année, y compris une mise à jour du Surface Go 2, qui, sans surprise, devrait être surnommé le Surface Go 3.

Winfuture.de affirme que le Surface Go 3 conservera le même écran Full HD de 10,5 pouces quil possède actuellement, ainsi que le même châssis et lapparence générale. Au lieu de cela, Microsoft prévoit cette année de se concentrer exclusivement sur les améliorations des processeurs, donnant aux tablettes sans ventilateur un coup de pouce aux processeurs Intel de dernière génération.

Apparemment, Microsoft va mettre à niveau la Surface Go de base vers un Intel Pentium Gold 6500Y, qui vante des vitesses de 1,1 gigahertz sur une puce dual-core plus quatre gigaoctets de mémoire.

Sur le modèle haut de gamme, cependant, Microsoft devrait utiliser un processeur quadricœur Intel i3 10100Y de 1,3 gigahertz et huit gigaoctets de RAM, une belle mise à niveau pour ceux qui recherchent un peu plus de puissance sur leur portable.

Si vous espériez que Microsoft allait passer à ARM sur la ligne Surface Go, vous devrez attendre encore un an, car la société ne fera aucun mouvement sur ce front avant au moins 2022.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de lévénement Microsoft dautomne 2021, consultez laperçu de Pocket-lint ici .