Le Microsoft Surface Duo 2 de deuxième génération devrait avoir une triple caméra

(Pocket-lint) - Il semble quune phablette pliable Microsoft Surface Duo 2 de deuxième génération soit en route, avec une triple caméra arrière. Nous nous attendons à ce que Surface Duo 2 fasse ses débuts aux côtés dautres appareils Surface début octobre.

Les photos - qui semblent être un prototype - montrent à la fois des variantes blanches et noires et un appareil photo renforcé avec des objectifs standard, ultra-larges et téléobjectifs, tous logés dans une bosse dappareil photo assez normale. Les images ont été vérifiées par Windows Central , bien que le site ne révèle pas la source.

Windows Central - ainsi que dautres sources - suggèrent que le nouveau Duo 2 aura la plate-forme phare Qualcomm Snapdragon 888 de cette année, ce qui signifie quil aura la 5G.

Le Surface Duo de Microsoft, basé sur Android, est entré dans les magasins en septembre dernier aux États-Unis et plus tôt cette année au Royaume-Uni , mais si ceux qui lont essayé ont adoré le concept, il a eu des problèmes. Le matériel était daté, étonnamment pas mis à jour depuis la première révélation de fin 2019. La caméra était médiocre. Il ny avait pas de 5G. Les cadres décran étaient massifs et en plus cétait cher.

Le Surface Duo 2 semble avoir quelques autres changements - le lecteur dempreintes digitales est manquant, il pourrait donc maintenant être sur le bouton dalimentation, tandis que le port USB-C a été déplacé sur le côté.